«Έτοιμος» για την πρώτη συνάντηση Αμερικανού και Ρώσου προέδρου από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, φαίνεται πως δεν είναι Ντόναλντ Τραμπ, ξεχνώντας πως η Αλάσκα συνιστά έδαφος των ΗΠΑ από τον 19ο αιώνα.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τη Ρωσία με την Αλάσκα πριν από τη συνάντησή του με Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο σχετικά με την εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον και τα σχέδιά του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά και να θέσει την αστυνομία της πόλης υπό τον «έλεγχό» του

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τα νέα από το βήμα της αίθουσας συνεντεύξεων Τύπου — μαζί με την γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και την πρόσφατα επιβεβαιωμένη εισαγγελέα της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο — καταδικάζονταν το επίπεδο εγκληματικότητας στην Ουάσιγκτον.

«Πρόκειται για μια τραγική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είναι ντροπιαστικό για μένα να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ξέρετε, θα συναντήσω τον Πούτιν. Θα πάω στη Ρωσία την Παρασκευή. Δεν μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω για το πόσο ανασφαλής, βρώμικη και αηδιαστική είναι αυτή η κάποτε όμορφη πρωτεύουσα».

Τι θέλει ο Πούτιν από τον Τραμπ

Την ίδια ώρα όμως, ποιες μπορεί να είναι οι αξιώσεις που έχει ο Πούτιν από την επικείμενη συνάντηση στην Αλάσκα; Σύμφωνα με αναλυτές, ούτε η ισορροπία στο πεδίο της μάχης ούτε οι δημοσιονομικές πιέσεις αναγκάζουν τον Ρώσο πρόεδρο να περιορίσει τις εδαφικές του φιλοδοξίες ή να εξετάσει δυσμενείς όρους ειρήνης.

Η προσοχή του είναι στραμμένη στο να διατηρήσει ανοιχτή την επικοινωνία με τον Τραμπ, ώστε η δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου προς τη Μόσχα να μην αρχίσει να έχει κόστος. «Ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να τερματίσει τον πόλεμο αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, συνεργάτιδα του Κέντρου Carnegie για την Ρωσία και την Ευρασία. «Αυτό που έχει σημασία γι’ αυτόν είναι να κρατήσει την προσοχή του Τραμπ».

Για πρώτη φορά από την ανάληψη της προεδρίας, ο Τραμπ έχει αρχίσει να εγκρίνει σημαντικές μεταφορές όπλων προς το Κίεβο και απειλεί να επιβάλει δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Όμως αυτή η ανυπόμονη διάθεση άλλαξε σχεδόν εν μία νυκτί, μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ στη Μόσχα την περασμένη Τετάρτη, μόλις δύο ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει ο Τραμπ για κατάπαυση του πυρός ή κυρώσεις.

Αντί για περισσότερα προβλήματα για το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη πρόσκληση του Πούτιν στην Αμερική, για συνάντηση με Αμερικανό πρόεδρο από τότε που συνάντησε τον Τζορτζ Μπους τζούνιορ το 2007.

«Το γεγονός ότι ο Πούτιν πηγαίνει στις ΗΠΑ όχι ως αιχμάλωτος, ότι από αντικείμενο απογοήτευσης, έχει μετατραπεί σε καλοδεχούμενο πρόσωπο και ότι η συνάντηση γίνεται χωρίς την παρουσία Ουκρανών και Ευρωπαίων... όλα αυτά συνιστούν διπλωματική νίκη», πρόσθεσε ο Γκριν.

Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν χωρίς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρών — διαχρονικός στόχος για το Κρεμλίνο — φαίνεται να ήρθε χωρίς η Ρωσία να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στους βασικούς πολεμικούς της στόχους.

Με πληροφορίες από Telegraph