Ο Τραμπ ξέχασε (πάλι) τους τρόπους του: «Είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια», ξέσπασε κατά δημοσιογράφου και έφυγε

Άλλο ένα ξέσπασμα κατά δημοσιογράφου είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφυγε, έξαλλος, από συνέντευξη με το NBC αφότου προχώρησε σε αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως προηγούνταν στις εκλογές, που τελικά κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν, αλλά υπήρξε νοθεία. «Πέρασαν 4 μέρες και δεν ήταν καν κοντά στο να μετρήσουν τις ψήφους» σημείωσε, μιλώντας με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ.

Η δημοσιογράφος τού απάντησε πως πρόκειται για συνήθη διαδικασία για την Καλιφόρνια, στην οποία αναφερόταν, κάτι που δεν φάνηκε να τον πείθει.

Όταν επέμεινε στα περί νοθείας σε βάρος του, η Γουέλκερ τού ζήτησε στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους, κάτι που τον ώθησε στα άκρα.

🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED...let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026

Την αποκάλεσε «διεφθαρμένη», όπως και τον Τύπο. «Είσαι διεφθαρμένη, το Μέσο σου είναι διεφθαρμένο» τόνισε.

Όταν η δημοσιογράφος επιχείρησε να ενισχύει τα επιχειρήματά της και επέμεινε στα περί αποδείξεων, ο Τραμπ τής είπε: «Είτε είσαι διεφθαρμένη, είτε είσαι ηλίθια. Πέφτεις στα χέρια τους να με αυτές τις χαζομάρες. Ξέρεις ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες. Το Μέσο σου το γνωρίζει».

Αλλά η Γουέλκερ, πολύπειρη δημοσιογράφος, δεν σάστισε μπροστά στην οργή του προέδρου, συνεχίζοντας τις πιεστικές ερωτήσεις.

Τότε εκείνος, επέμεινε στα περί «διαφθοράς» και αποφάσισε πως η συνέντευξη έχει φτάσει στο τέλος της. «Ας τελειώνουμε γιατί αρκετά άντεξα» δήλωσε και έβγαλε το μικρόφωνο.

Όταν εκείνη του υπενθύμισε πως ταξίδεψε από το Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, εκείνος της απάντησε: «Κάθισα μαζί σου στη βροχή για μία ώρα. Μέσα και εκτός βροχής και σου έδωσα αρκετό χρόνο».

Και έφυγε...

A visibly agitated President Trump stormed off his interview with NBC News’ “Meet the Press” after a testy exchange with a reporter who grilled him over his claims that the 2020 election was rigged. pic.twitter.com/16lriUiCSt — New York Post (@nypost) June 7, 2026