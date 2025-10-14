Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή: «Γι' αυτό σε βλέπουν όλο και λιγότεροι»

Ένταση υπήρξε στην εκπομπή του ABC News, όταν ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Οι δύο άντρες συζητούσαν το θέμα με τις κατηγορίες δωροδοκίας εναντίον του «Τσάρου των Συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, όταν τον έκοψε για να ανακοινώσει ότι το δίκτυο θα περάσει σε διαφημίσεις.
«Πιστεύω ότι ο αμερικανικός λαός θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο αν μιλήσουμε για το shutdown παρά αν μπείτε σε κάποιο περίεργο αριστερό παραλήρημα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Τομ Χόμαν δεν έκανε τίποτα παράνομο», είπε ο Βανς στον Στεφανόπουλο στην εκπομπή This Week.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επίσης έξαλλος επειδή ο Τζορτζ Στεφανόπουλος δεν έκανε μία ερώτηση για το shutdown των Δημοκρατικών.
«Γι αυτό Τζορτζ, όλο και λίγοτερο παρακολουθούν την εκπομπή σου».
