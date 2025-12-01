Ο Ζελένσκι «φρεσκάρει» τις κόκκινες γραμμές του για το ειρηνευτικό σχέδιο: Αναμένεται κλήση με Τραμπ

Στα σχόλιά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι λέει ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας παραμένουν επικεντρωμένες στις εγγυήσεις ασφάλειας, στη διατήρηση της εδαφικήςς κυριαρχίας, καθώς επιμένει ότι η Ρωσία δεν πρέπει να λαμβάνει ανταμοιβές για την επιθετικότητά της στη χώρα του.

Υποβαθμίζει επίσης τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου περί ρωσικής προέλασης, λέγοντας ότι είναι υπερβολικοί, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Λέει ότι ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα, μόλις ο Στιβ Γουίτκοφ επιστρέψει από τις συνομιλίες του στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα.

Ζελένσκι - Η Ρωσία δεν δίνει δείγματα ειρήνης

Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι στο Παρίσι, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την «πλήρη υποστήριξη» της Γαλλίας προς την Ουκρανία.

Αμέσως, σημειώνει ότι «σε μια εποχή που μιλάμε για ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταστρέφει».

Επαινεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και λέει ότι ο βασικός στόχος είναι να σταματήσουν οι δολοφονίες, αλλά προσθέτει ότι «όταν μιλάμε για ειρήνη, όλοι έχουν έναν ρόλο να διαδραματίσουν».

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει την επιθετικότητα. Δεν έχει δώσει κανένα σήμα, καμία απόδειξη προς τούτο», είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι.

Προσθέτει ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για την επικράτειά της και επιμένει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν πρέπει να συζητούνται χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους - και γενικότερα, τον Συνασπισμό των Προθύμων - καθώς «αυτοί είναι οι εγγυητές» και θα επηρεαστούν από οτιδήποτε αλλάξει την ασφάλεια της Ευρώπης .

Μακρόν: «Μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της»

Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Παρίσι.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.