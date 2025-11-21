Ο Ζελένσκι σε αδιέξοδο με το σχέδιο του Τραμπ: «Ή χάνουμε τη συμμαχία των ΗΠΑ ή την αξιοπρέπειά μας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν θα προδώσει επουδενί το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας, καθώς εξετάζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κατηγορήσει την Ουκρανία ότι εκτροχιάζει οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία, καθώς η χώρα του αντιμετωπίζει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της.

Προειδοποίησε συγκεκριμένα ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη για τη χώρα, καθώς αντιμετωπίζει την επιλογή να χάσει έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς, ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα τηλεφωνικά με τον Ουκρανό Πρόεδρο, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Ζελένσκι: Συνομιλία με τον «Συνασπισμό των Προθύμων»

Στις συνομιλίες τους επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, αναφέρει το δημοσίευμα.

Διαβάστε ακόμα: Σαρκοζί: Κυκλοφορεί βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»



Οι τέσσερις ηγέτες χαιρέτισαν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, χαιρέτισαν τη δέσμευση στην κυριαρχία της Ουκρανίας και την προθυμία να παράσχουν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.



Συμφώνησαν να συντονιστούν στενά μεταξύ τους, με άλλους Ευρωπαίους εταίρους και με την Ουάσινγκτον για το θέμα αυτό.



Δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση ότι η Γραμμή Επαφής χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε κατανόηση και ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ικανές να υπερασπίζονται αποτελεσματικά την κυριαρχία της Ουκρανίας.



Συμφώνησαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία που επηρεάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή συναίνεση μεταξύ των συμμάχων.