Ο Ζελένσκι θεωρεί «καλό συμβιβασμό» την πρόταση Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου ήταν «ένας καλός συμβιβασμός».

Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι αν θα φανεί συνεργάσιμος ο Ουκρανός πρόεδρος, αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει να δείχνει το «δυνατό του χέρι», έχοντας εξουθενώσει στρατιωτικά την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έφτασε σήμερα το πρωί στο Όσλο όπου θα συναντηθεί με τον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο στρατιωτικό τμήμα του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας.

Ζελένσκι: Στη «γύρα» για να δυναμώσει τις συμμαχίες

Σύμφωνα με τη Στοκχόλμη, ο Ζελένσκι στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σουηδία, ενώ, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, αργότερα αυτή την εβδομάδα θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο.

Διαβάστε ακόμα: Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή - Αναφορές για έναν τραυματία

Η Νορβηγία δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το θέμα των συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Νορβηγού πρωθυπουργού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συνέντευξη Τύπου.

«Η Νορβηγία στηρίζει την επιδίωξη της Ουκρανίας για μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη, την οποία αξίζει ο ουκρανικός λαός», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Στέρε.

Η σκανδιναβική χώρα είναι μεταξύ των σημαντικότερων υποστηρικτών της Ουκρανίας και των προσπαθειών της να απωθήσει τη ρωσική εισβολή: το Όσλο σχεδιάζει να προσφέρει πολιτική και στρατιωτική βοήθεια ύψους 275 δισεκ. κορωνών (περισσότερα από 23 δισεκ. ευρώ) στο Κίεβο την περίοδο 2023-2030.

«Η υποστήριξη της Νορβηγίας στην Ουκρανία είναι στέρεη και συνεχίζεται. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον στενό διάλογο με τις ουκρανικές αρχές προκειμένου αυτή η βοήθεια να απαντά στις ανάγκες επί του πεδίου», πρόσθεσε ο Στέρε.

Στη Σουηδία ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen, συστήματα όπλων και υποβρύχια.