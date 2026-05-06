«Οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου» τα πατίνια: Ραγδαία αύξηση των τροχαίων με ανηλίκους σύμφωνα με την ΕΕ

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει με την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, καθώς ήδη μέσα σε μια εβδομάδα, νοσηλεύτηκαν μετά από τραυματισμό πολλά ανήλικα παιδιά, με έναν 13χρονο στην Ηλεία μάλιστα, να υποκύπτει στα τραύματά του.

Η ανησυχητική αυτή τάση, δεν περιορίζεται ωστόσο μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα.

Αυτομάτως, τα γεγονότα σε συνδυασμό με τα παραπάνω στοιχεία εντάσσουν τα πατίνια σε: «οδικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου», ιδιαίτερα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου.

Πατίνια: Τι προβλέπει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θέτει σαφείς κανόνες για τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων, όπως το όριο ταχύτητας των 25 χλμ./ώρα, η χρήση τους στο οδικό δίκτυο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια, καθώς και η υποχρέωση ύπαρξης φωτισμού και ανακλαστικών στοιχείων. Η χρήση κράνους αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία των χρηστών και συστήνεται ανεπιφύλακτα για όλους.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τελευταίο χρονικό διάστημα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» θέτει ως μέγιστη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στον δρόμο με την παράλληλη ενημέρωση για την ένταξη της μικροκινητικότητας στο σύγχρονο οδικό περιβάλλον. Επισημαίνει ότι η χρήση πατινιών δεν αποτελεί απλώς μία εναλλακτική μορφή μετακίνησης, αλλά συνεπάγεται την πλήρη ένταξη στο οδικό σύστημα, με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Ο οδηγός θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες, να προστατεύει τον εαυτό του και να σέβεσαι όλους τους χρήστες της οδού.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει θέση και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής ο οποίος παρέχει δωρεάν εξειδικευμένα μαθήματα σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, στη δημιουργία μίας νέας κουλτούρας συνύπαρξης μεταξύ όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και στην ενίσχυση της γνώσης και της αυτοπεποίθησης των οδηγών μέσων μικροκινητικότητας. Έτσι, σε ένα περιβάλλον όπου η συνύπαρξη διαφορετικών μέσων είναι συχνά άτακτη και επικίνδυνη, η σωστή εκπαίδευση παραμένει το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης ατυχημάτων.



