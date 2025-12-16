Όχι, η Μελόνι δεν κοιτάει αεροπλάνο αλλά τον πανύψηλο πρόεδρο της Μοζαμβίκης

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι βρέθηκε αντιμέτωπη με μια...θεόρατη έκπληξη όταν υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης Ντανιέλ Τσάπο στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα.

Στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, ο Μελόνι και ο Τσάπο στέκονταν μαζί, καθιστώντας την αντίθεση δύσκολο να προσπεραστεί, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο και από τα social media, όπως γράφει το NDTV.

Οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που η Μελόνι έκανε ένα βήμα μπροστά για να σφίξει το χέρι του προέδρου Τσάπο. H Ιταλίδα πρωθυπουργός κοίταξε τον πρόεδρο, ύψους 2,07,πριν χαμογελάσει αμήχανα.

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.



In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 11, 2025

Μελόνι - Τα τακούνια δεν αρκούσαν

Ο 48χρονος Ντάνιελ Τσάπο φέρεται να έχει ύψος περίπου 2,10 μ., ενώ ο πρωθυπουργός Μελόνι έχει ύψος περίπου 1,70 μ. Οι φωτογράφοι φέρεται να αναγκάστηκαν να κάθονται οκλαδόν ή να ξαπλώνουν στο πάτωμα για να απαθανατίσουν μαζί την Μελόνι και τον Τσάπο στο ίδιο πλάνο.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στο Κογκρέσο του Μεξικού: Δυο βουλεύτριες πιάστηκαν στα χέρια σε live μετάδοση

Ο Τσάπο, λάτρης του μπάσκετ, έχει προσελκύσει στο παρελθόν την προσοχή για το ύψος του σε φωτογραφίες με άλλους ηγέτες του κόσμου. Η αντίδραση της Μελόνι έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας χρήστης έγραψε: «Η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι: "Ουάου, νόμιζα ότι ήμουν ψηλή με τακούνια"».

Ένας άλλος έγραψε: «Η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να είναι μια από τις λίγες δημόσιες προσωπικότητες που έχουν το χάρισμα να είναι διαφανείς για τα συναισθήματά τους. Είναι απλώς υπερβολικά ειλικρινής».

«Όταν ο πρόεδρος της Μοζαμβίκης, Ντανιέλ Φρανσίσκο Τσάπο, συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, οι δημοσιογράφοι, και ιδιαίτερα οι φωτογράφοι, δυσκολεύτηκαν να καδράρουν τις φωτογραφίες τους λόγω της σημαντικής διαφοράς ύψους», ανέφερε μια ανάρτηση.

«Ο λαιμός της Μελόνι πρέπει να πονάει», έγραφε ένα σχόλιο.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε σοβαρές συζητήσεις σχετικά με την ενέργεια, το εμπόριο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του Σχεδίου Ματέι της Ιταλίας για την Αφρική.

Ο Ντανιέλ Τσάπο είναι ο πρώτος πρόεδρος της Μοζαμβίκης που γεννήθηκε μετά την ανεξαρτησία του έθνους. Ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα φέτος, αφού κέρδισε σχεδόν το 70% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές.