Οι 10 μεγαλύτεροι ψεύτες στην παγκόσμια ιστορία - Πώς εξαπάτησαν τον κόσμο

«Η εμπιστοσύνη του αφελούς είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο του ψεύτη», αναφέρει ένα γνωμικό του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα, Στίβεν Κινγκ. Παράλληλα, όμως, όπως σοφά αναφέρει μια ελληνική παροιμία «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια».

Σε μια εποχή που τα fake news έχουν εξελιχθεί σε κανονική επιστήμη και η αναζήτηση της αλήθειας σε γρίφο, το παρελθόν μπορεί να δώσει χρήσιμες απαντήσεις, αλλά και διασκεδαστικές ιστορίες.

Το Reader παρουσιάζει κάποιους από τους μεγαλύτερους και πιο διάσημους ψεύτες του κόσμου.

Πρωτομάστορας των fake news

Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν, Βενιαμίν Φρανκλίνος ελληνιστί, είχε έφεση στα ψέματα, ακόμα και για επιστημονικά ζητήματα, όπως η αληθινή φύση του κεραυνού.

Θρυλείται, δε, ότι το πείραμα με χαρταετό και κλειδί εν μέσω κεραυνών, δεν συνέβη ποτέ. Πρόκειται για την πρώτη τεκμηρίωση ότι «ο κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ του σύννεφου και του εδάφους».

Επιπλέον, σύμφωνα με το listverse.com, ο Φράνκλιν ήταν επίσης μεταξύ των πρώτων που ανέπτυξαν fake news «για να ξεσηκώσει το πάθος στους ανθρώπους», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.

Χρησιμοποιούσε ένα ερασιτεχνικό τυπογραφείο στο σπίτι του και το 1782, επινόησε, έγραψε και τύπωσε μια εφημερίδα, που έγραφε ψεύτικες ιστορίες.

Ανάμεσα στα fake news ήταν η δήθεν ανακάλυψη σκαλπ στα σύνορα των ΗΠΑ.

Η ιστορία είχε σκοπό να προκαλέσει φόβο στις τοπικές φυλές των ιθαγενών της Αμερικής και περιλάμβανε ακόμη και ψεύτικες επιστολές προς τον εκδότη.

Πιάσε με αν μπορείς

Ο Φρανκ Άμπαγκνεϊλ έγινε ευρέως γνωστός όταν τον υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στη συγκλονιστική ταινία Catch Me If You Can, Πιάσε Με Αν Μπορείς.

Οι πιο εξωφρενικές απατεωνιές και απίστευτα ψέματα του Άμπαγκνεϊλ είναι:

Παρίστανε επιτυχώς τον πιλότο στα 16 του.

Έγινε γιατρός - επόπτης σε επείγοντα περιστατικά νοσοκομείου σε ηλικία 18 ετών.

Παρουσιάζονταν ως απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ για να βρει δουλειά ως δικηγόρος στη Λουιζιάνα.

Ο Φρανκ Άμπαγκνεϊλ πέρασε λιγότερο από πέντε χρόνια στη φυλακή προτού προσληφθεί από το FBI για να ως σύμβουλος για υποθέσεις απάτης.

Φημολογείται ότι ο Άμπαγκνεϊλ δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να βρει σταθερή δουλειά, δεδομένης της απροθυμίας του να αποκαλύψει το παρελθόν του.

Σήμερα, θεωρείται ένας πετυχημένος επιχειρηματίας με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

«Ανάρμοστες σχέσεις»

Τον Ιανουάριο του 1998,ο Μπιλ Κλίντον, όταν ήταν ακόμα εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε κατηγορηματικά, ότι είχε σεξουαλική σχέση με τη Μόνικα Λεβίνσκι.

Μάλιστα, πήρε και όρκο για όσα δήλωσε ενώπιον του αμερικανικού έθνους που παρακολουθούσε με μεγάλη αγωνία την υπόθεση.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 1998, όταν τα στοιχεία ήταν συντριπτικά εναντίον του, ανακάλεσε και παραδέχθηκε ότι όντως είχε «ανάρμοστες σχέσεις», όπως είπε, με την νεαρή τότε γυναίκα που εργάζονταν στον Λευκό Οίκο και είχε καταγγείλει τα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Οβάλ Γραφείου.

Η αποκαθήλωση του Λανς

Σε συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρεϊ τον Ιανουάριο του 2013, ο ποδηλάτης Λανς Άρμστρονγκ σόκαρε την Αμερική, καθώς ομολόγησε ότι έκανε χρήση φαρμάκων που βελτιώνουν την απόδοση.

Για χρόνια, ο πολυνίκης αθλητής απέρριπτε μετά βδελυγμίας τις κατηγορίες των αντιπάλων του ότι έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Το σκάνδαλο ντόπινγκ κόστισε στον Άρμστρονγκ τους τίτλους του Tour de France και το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο, ανώ αποκλείστηκε από την αγωνιστική ποδηλασία.

Όμως οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν εκεί. Οι άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χλεύασαν τον ποδηλάτη, ο οποίος φαινόταν να μην μετανιώνει για τα ψέματά του.

Τον «έφαγε» το ελικόπτερο

Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γουίλιαμς «καρατομήθηκε» από παρουσιαστής της εκπομπής «Νυχτερινές Ειδήσεις», στην αμερικανική τηλεόραση, καθώς πιάστηκε να λέει ψέματα ότι επέζησε από επίθεση με ελικόπτερο στο Ιράκ.

Αφού παραδέχτηκε ότι «θυμάται λάθος» την ιστορία, το NBC άρχισε έρευνα, κατά την οποία προέκυψαν και άλλες υπερβολές και ψέματα από τον Γουίλιαμς.

Ο άτακτος πάπας

Ο πάπας Αλέξανδρος ΣΤ' έγινε διαβόητος επειδή έκανε σύνθημα της ζωής του το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Ο ίδιος γεννήθηκε πάνω από 100 χρόνια πριν εφευρεθεί ο παραπάνω όρος.

Στα τέλη του 1400, ο πάπας ήταν πανίσχυρος στην Ιταλία και έκανε ότι ήθελε χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν.

Θρυλείται ότι αγαπούσε υπερβολικά τις γυναίκες και δεν ήταν διατεθειμένος ακολουθήσει νόμους του Βατικανού σχετικά με την αγαμία.

Ο πάπας Αλέξανδρος ΣΤ' απέκτησε τέσσερα παιδιά από τη μακροχρόνια ερωμένη του Vannozza dei Cattanei. Αρχικά αρνήθηκε ότι ήταν πατέρας τους, όμως έσπευσε να νομιμοποιήσει τα τέκνα του όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος του πάπα το 1492.

Πιστεύεται ότι ήταν πατέρας πέντε επιπλέον παιδιών από διάφορες γυναίκες. Το Βατικανό ήταν προφανώς ένα πολύ διαφορετικό μέρος το 1492 από ό,τι είναι σήμερα.

Ενώ ήταν αδίστακτος, παράλληλα θεωρούνταν μετρ των διαπραγματεύσεων αντί του πολέμου και θεωρείται «προστάτης των τεχνών».

Τα παιδιά του κατέλαβαν σημαντικές θέσεις εξουσίας σε όλη την Ευρώπη.

«Δεν είμαι απατεώνας»

Το πρωί της 17ης Ιουνίου 1972, πέντε άνδρες συνελήφθησαν καθώς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στο κτίριο Watergate στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, αρνήθηκε την ανάμειξή του στο σκάνδαλο και δήλωσε «δεν είμαι απατεώνας», σε μια συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε σε όλη τη χώρα.

Όμως η συγκάλυψη του Λευκού Οίκου απέτυχε. Αντιμέτωπος με τη σχεδόν βέβαιη παραπομπή, ο Νίξον παραιτήθηκε από τη δεύτερη θητεία του στις 9 Αυγούστου 1974.

Τα απίστευτα του Ρίπλεϊ

Ο Ρόμπερτ Ρίπλεϊ ήταν Αμερικανός σκιτσογράφος, επιχειρηματίας και ερασιτέχνης ανθρωπολόγος, ο οποίος έγινε γνωστός για τη δημιουργία του franchise «Ripley's Believe It or Not!» που περιλαμβάνει σειρές, εφημερίδες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, με κοινό παρονομαστή την παρουσίαση περίεργων γεγονότων από όλο τον κόσμο.

Οι «ανακαλύψεις» του Ρίπλεϊ ήταν από κάθε κατηγορία και μέρος στον πλανήτη.

Σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair το 2012, ο κατάλογος του Ρίπλεϊ περιλαμβάνει «άντρες με κέρατα στο κεφάλι, παιδί κύκλωπα και παίκτη γκολφ χωρίς χέρια, ψάρια που σκαρφάλωναν στα δέντρα, πουλιά χωρίς φτερά και τετράποδα κοτόπουλα».

Ενώ πολλά από αυτά για τα οποία έγραψε ο Ρίπλεϊ επαληθεύονται, πολλά δεν μπορούν, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστός ως ο «Μεγαλύτερος Ψεύτης του Κόσμου».

«Δεν έχει σημασία τι λέω. Δεν θα με πιστέψεις πάντως», απαντούσε ο ίδιος στον παραπάνω χαρακτηρισμό.

Σήμερα, η Ripley Entertainment διαθέτει πάνω από 90 αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο που παραμένουν ιδιαίτερα αγαπητά.

Πριγκίπισσα χωρίς στέμμα

Το 1918 Μπολσεβίκοι εκτέλεσαν τον τσάρο της Ρωσίας, Νικόλαο Β', τη σύζυγό του και πέντε από τα παιδιά τους.

Όμως, η Αναστασία, η μικρότερη κόρη του τσάρου, γλίτωσε, σύμφωνα με «ψιθύρους» της εποχής.

Αρκετοί προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την παραπάνω φήμη, με πιο διάσημη την Άννα Άντερσον, που έμοιαζε με την Αναστασία.

Η Άντερσον προσπάθησε να αποδείξει την ταυτότητά της και να διεκδικήσει την κληρονομιά της βασιλικής οικογένειας στη Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είχε αρκετούς υποστηρικτές αλλά και επικριτές, ενώ πέθανε το 1984, χωρίς να δικαιωθεί ο «αγώνας» της.

Ένα τεστ DNA, που έγινε μετά τον θάνατό της, έλυσε τον γρίφο και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σχέση με τους Ρομανόφ.

Αποδείχθηκε ότι ήταν Πολωνή εργάτρια με το όνομα Franziska Schanzkowska.

Με νοσοκόμα 161 ετών

Το 1835, ο σόουμαν Φινέας Τέιλορ Μπάρνουμ παρουσίασε την Τζόις Χιθ ως τη 161χρονη νοσοκόμα του Τζορτζ Ουάσιγκτον.

Τα πλήθη συνέρρεαν για να τη δουν από κοντά. Ο Μπάρνουμ επωφελήθηκε από ντόρο και έβγαλε πολλά χρήματα.

Το ψέμα του για τη Χεθ αποκαλύφθηκε μετά το θάνατό της, όταν σύμφωνα με την νεκροψία δεν ήταν πάνω από 80 ετών.

