Πλέον, περισσότερες από 12 χώρες έχουν εισέλθει ή εμπλακεί ακούσια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά την απρόκλητη αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, ενώ περισσότερες φαίνεται να βρίσκονται στα πρόθυρα, αναφέρει το Axios.

Εάν μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα ή η Ρωσία διασχίσουν το λεπτό όριο της «παρέμβασης», η περιφερειακή σύγκρουση κινδυνεύει να διευρυνθεί σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο - μια σύρραξη ΗΠΑ-Ρωσίας δι' αντιπροσώπου ή μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που θα ανάγκαζε και το Πεκίνο να μπει στον «χορό».

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι «υποψήφιοι» για εμπλοκή

Κίνα

Το Πεκίνο καταδίκασε αρχικά τις αμερικανικές επιθέσεις ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πίεσε για αποκλιμάκωση σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ εκκένωσε περισσότερους από 3.000 πολίτες του από το Ιράν.

Εξαρτώμενη από το Στενό του Ορμούζ για το 80% των εισαγωγών ιρανικού πετρελαίου, η Κίνα πιέζει την Τεχεράνη για ασφαλή διέλευση μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού.

Ειδικοί δήλωσαν στο NBC News ότι ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αυξήσει το «στοίχημα» για την Κίνα.

«Αυτός ήταν ένας πόλεμος που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί και ένας πόλεμος που δεν ωφελούσε κανέναν», δήλωσε ο Wang Yi, υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, σύμφωνα με το CNN.

Ρωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μόσχας χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ «μια προσχεδιασμένη και απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας εναντίον ενός κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους μέλους του ΟΗΕ».

Η Ρωσία φέρεται να παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις - ένα γεγονός που ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth προσπάθησε να αγνοήσει στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή, λέγοντας ότι «δεν έχει σημασία» επειδή οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν εντελώς» το Ιράν.

Η Ρωσία αναμένεται επίσης να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ινδία και την Κίνα, καθώς το χάος στο Ορμούζ αυξάνει τις τιμές.

Τουρκία

Η Τουρκία δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος της εναντίον του Ιράν - μια δύσκολη θέση για έναν σύμμαχο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Η ένταση κλιμακώθηκε αυτή την εβδομάδα, αφού το ΝΑΤΟ αναχαίτισε τουλάχιστον δύο ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το τουρκικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η Τουρκία καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα ανέπτυξε έξι F-16 στη Βόρεια Κύπρο για να προστατεύσει το μεσογειακό νησί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Η εμπλοκή των Κούρδων στο Ιράν θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει απάντηση από την Τουρκία, η οποία έχει από καιρό εχθρική σχέση με τους Κούρδους.

Υεμένη

Οι Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη δεν έχουν ακόμη εισέλθει στον πόλεμο, αλλά έχουν σηματοδοτήσει ότι μπορεί, κάτι που θα ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο και θα απειλήσει τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Υεμένη ήταν μεταξύ των χωρών που αναφέρθηκαν σε προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την περιοχή λόγω της εγγύτητάς της με το Ιράν και της υποστήριξης των Χούθι στο καθεστώς.

Ουκρανία

Το Κίεβο συνεργάζεται ήδη με τις ΗΠΑ και τα κράτη στη Μέση Ανατολή στην άμυνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει με κόπο στην αντιμετώπιση των ιρανικών Shaheds στον πόλεμο της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του θα «βοηθήσει στην υπεράσπιση από τον πόλεμο όσων μας βοηθήσουν, την Ουκρανία, να φέρουμε ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο» με τη Ρωσία, σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη: «Σίγουρα θα δεχτώ, ξέρετε, οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα».

Αίγυπτος και Συρία

Η Αίγυπτος ήδη αισθάνεται τον οικονομικό αντίκτυπο από τα κύματα σοκ του πολέμου. Η Συρία είναι ο μπαλαντέρ, καθώς το Ισραήλ έχει βαθείς δεσμούς πληροφοριών με τους εκεί Κούρδους, και η εμπλοκή τους στο Ιράν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις προσπάθειες της Συρίας για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Νότια και Βόρεια Κορέα

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας βρίσκονται σε ενεργές συζητήσεις για την αναδιάταξη αμερικανικών συστοιχιών Patriot που σταθμεύουν σήμερα στη Νότια Κορέα στο θέατρο του Ιράν, αναφέρει το Reuters.

Εν τω μεταξύ, η Βόρεια Κορέα, ιστορικά σύμμαχος του ιρανικού καθεστώτος, αντιμετωπίζει νέα αβεβαιότητα και ερωτήματα σχετικά με αυτή τη σχέση.



