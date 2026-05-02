Οι διεθνείς πτήσεις απειλούνται από ψεύτικα σήματα GPS: Πόσο πρέπει να ανησυχούμε

«Έδαφος μπροστά. Σταματήστε»: Όλο και περισσότεροι πιλότοι που δέχονται αυτές τις προειδοποιήσεις στις πτήσεις, που στην πραγματικότητα θα ακούγονταν μόνο σε ταινίες δράσης, δηλώνουν ανήσυχοι καθώς στοχοποιούνται με ψεύτικα σήματα GPS.

Η διαταραχή των σημάτων GPS έχει γίνει καθημερινότητα σε ζώνες συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, επηρεάζοντας τις πτήσεις που πετούν πάνω από σημεία με έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή, τη Βαλτική Θάλασσα και τη Μαύρη Θάλασσα.

Σε περιπτώσεις παρεμβολών GPS, το σύστημα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους ενός αεροπλάνου μπορεί να κλειδώσει σε ένα ψευδές σήμα, ενεργοποιώντας ανησυχητικές προειδοποιήσεις, παρόλο που το αεροπλάνο πετάει σε ασφαλές υψόμετρο.

Η απειλή των παρεμβολών στο GPS

«Έχω συναδέλφους πιλότους που το αντιμετωπίζουν αυτό σε τακτική βάση. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Γίνεται κανονικότητα», δήλωσε στο CNN ο Ρον Χέι, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Πιλότων Αεροπορικών Γραμμών, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 160.000 πιλότους σε περισσότερες από 70 χώρες.

Ο Χέι, ο οποίος εργάζεται για την Delta Air Lines, είπε ότι φοβάται ότι οι πιλότοι μπορεί να χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε κρίσιμα συστήματα ασφαλείας καθώς απευαισθητοποιούνται σε αυτές τις προειδοποιήσεις.

Oι πτήσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα ψευδή σήματα αντιμετωπίζουν μη φυσιολογικές αποκρίσεις του συστήματος, όπως μετατοπίσεις χάρτη, όπου η θέση του αεροσκάφους στην οθόνη του πιλοτηρίου μετακινείται μίλια από την πραγματική διαδρομή πτήσης ή όταν ένα αεροπλάνο βρίσκεται στον διάδρομο έτοιμο για απογείωση, τα συστήματα ενδέχεται να υπονοήσουν εσφαλμένα ότι βρίσκεται αλλού, σύμφωνα με έναν οδηγό από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ .

Περίπου 900 πτήσεις επηρεάζονται καθημερινά από παρεμβολές GPS, σύμφωνα με τον Benoit Figuet, ερευνητικό συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ζυρίχης και ιδρυτή της SkAI Data Services, η οποία από το 2024 παρακολουθεί τέτοια περιστατικά στην ιστοσελίδα της GPSWise.

Τα πιλοτήρια βλέπουν τις ψηφιακές οθόνες πλοήγησης να «γίνονται έργο μυθοπλασίας», δήλωσε ένας πιλότος εμπορικών αεροσκαφών, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί. Είπε ότι οι πιλότοι μερικές φορές πρέπει να απενεργοποιούν τον «διακόπτη αναστολής εδάφους» για να σιωπούν οι συναγερμοί από τα συστήματα προειδοποίησης εγγύτητας εδάφους, να αποσυνδέουν χειροκίνητα τα ρολόγια από το GPS και να βασίζονται σε επίγεια συστήματα «σαν να είναι η δεκαετία του 1970».

Οι πιλότοι μπορούν να χρησιμοποιούν ραντάρ, εργαλεία αδρανειακής πλοήγησης και να πλοηγούνται χρησιμοποιώντας επίγειους πομπούς όταν το GPS παρουσιάζει βλάβη ή καθίσταται αναξιόπιστο.

Ωστόσο, επειδή το GPS είναι ενσωματωμένο σε πολλά συστήματα σε ένα αεροσκάφος, τα ψευδή σήματα μπορούν να επηρεάζουν πολλά διαφορετικά εργαλεία, όπως τα ρολόγια του αεροσκάφους, το ραντάρ καιρού και το Wi-Fi επιβατών. Τελικά, οι παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές και καθυστερήσεις στην πτήση, καθώς μία σύγχυση επικρατεί στο «νευρικό κέντρο» του αεροπλάνου.

Το GPS «θύμα» του ηλεκτρονικού πολέμου

Τα Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης, ή GNSS, στα οποία συμπερίλαμβάνεται το αμερικανικό GPS, αποτελούν ένα εγγενές, αν και σε μεγάλο βαθμό αόρατο, μέρος του σύγχρονου κόσμου. Με το πάτημα ενός διακόπτη, το GNSS επιτρέπει τον υπολογισμό της ακριβούς τοποθεσίας και της ακριβούς ώρας, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε.

Ωστόσο, τα σήματα που τροφοδοτούν τα συστήματα γεωεντοπισμού, είναι εύκολο να παρεμποδιστούν επειδή εξασθενούν καθώς ταξιδεύουν πάνω από 20.000 χιλιόμετρα για να φτάσουν στη Γη από τους δορυφόρους στο διάστημα.

Ενώ αυτή η ευπάθεια έχει γίνει κατανοητή εδώ και καιρό, άρχισε να γίνεται πρόβλημα για τα αεροσκάφη και τα πλοία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, κατά την οποία τα drones αναπτύχθηκαν ευρέως σε μάχη για πρώτη φορά.

Οι παρεμβολές GNSS αφορούν στρατιωτικούς και συνδεδεμένες ομάδες που εκπέμπουν σκόπιμα ραδιοσήματα υψηλής έντασης στις ίδιες ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τα εργαλεία πλοήγησης.

Ενώ οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι συνήθως drones και πύραυλοι, τα αεροσκάφη μπορούν να αποτελέσουν παράπλευρες απώλειες. Η παρεμβολή έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της δορυφορικής τοποθέτησης, ενώ η πλαστογράφηση οδηγεί τα συστήματα πλοήγησης να αναφέρουν ψευδή τοποθεσία.

Ενώ οι περισσότερες διαταραχές συμβαίνουν στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής, επιτρέποντας στα πληρώματα πτήσης σε διαδρομές σε αυτές τις περιοχές να προβλέπουν πιθανά προβλήματα, ο Figuet δήλωσε ότι η SkAI Data Services είχε εντοπίσει συστάδες στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων Ινδίας-Πακιστάν, γύρω από τη Βόρεια και Νότια Κορέα, και τη Μιανμάρ.

«Υπάρχει κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμος κίνδυνος και αυτό που δεν θέλω να δημιουργήσω είναι ένα ψευδές αίσθημα πανικού», είπε. «Επομένως, είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να διορθωθεί».