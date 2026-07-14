Αλέκος Συσσοβίτης: «Πριν το Είσαι το Ταίρι Μου ήμουν όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος δανεικά»

O Αλέκος Συσσοβίτης, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», μίλησε για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που έζησε τα χρόνια πριν την τεράστια επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου», σε συνέντευξή του στο περιοδικό Gala.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν η πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του που ζήτησε δανεικά από κάποιον, ενώ ταυτόχρονα είχε κλειστεί στο σπίτι προετοιμάζοντας τον εαυτό του για την καλλιτεχνική του εξέλιξη.

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«Έχω υπάρξει όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος δανεικά. Μετά την Ελεύθερη Κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου, που βγήκε στο σινεμά στις αρχές του '95 και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου εμφάνιση, μέχρι περίπου το Είσαι Το Ταίρι Μου, στις αρχές του 2000, υπήρξε μια περίοδος που ήμουν πολύ ζορισμένος οικονομικά», ανέφερε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

«Είχα προτάσεις, είχε γίνει ντόρος με την ταινία, αλλά έπρεπε να λέω πολλά "όχι" για να μπορώ να είμαι επιλεκτικός. Αντιλαμβανόμουν ότι έμπαινα σε έναν χώρο όπου ήμουν απαίδευτος. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τις ελλείψεις μου και η γνώση ερχόταν πρώτη ανάμεσά τους.

Κλείστηκα στο σπίτι, πήρα δανεικά από κολλητούς, διάβαζα, προετοίμαζα τον εαυτό μου. Από τα 16 μου δεν είχα ζητήσει λεφτά από κανέναν. Μόνο τότε το έκανα και τα γύρισα πίσω», εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός.