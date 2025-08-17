Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα συνοδέψουν τον Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Διαδοχικές ανακοινώσεις τις τελευταίες ώρες επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή σειράς ηγετών στις αυριανές (18/08) συνομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Συγκεκριμένα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα θέσει ζητήματα που αφορούν την πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών, υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον του Βερολίνου για μια ταχεία συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το Ελιζέ, θα συνεχίσει την «ευρωπαϊκή συντονιστική προσπάθεια με τις ΗΠΑ» με στόχο «μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ουκρανικά συμφέροντα και την ασφάλεια της Ευρώπης».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι θα ταξιδέψει επίσης στην αμερικανική πρωτεύουσα μαζί με τους Ευρωπαίους ομολόγους της, ενώ την παρουσία της επιβεβαίωσε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από πρόσκληση του Ζελένσκι.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ακόμη ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και ο νέος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Η ανησυχία της Ευρώπης

Η πίεση μεταφέρεται εκ νέου στην Ευρώπη, καθώς οι ηγέτες της επιχειρούν να καταλήξουν σε ενιαία στάση ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ανησυχία προκάλεσε η αιφνιδιαστική αλλαγή θέσης του Τραμπ, ο οποίος εγκατέλειψε βασικές αρχές που είχαν συμφωνηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες, με κυριότερη την απαίτηση για κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση οποιασδήποτε ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως τονίζει σε ανάλυσή του το CNN.

Οι Ευρωπαίοι επέλεξαν να μην τον αντικρούσουν δημόσια, εστιάζοντας στο θετικό στοιχείο ότι η Ουάσιγκτον δηλώνει πρόθυμη να συμμετάσχει σε μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τραμπ επιδιώκει ταχεία διοργάνωση τριμερούς συνόδου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Μόσχα εμφανίζεται απρόθυμη να τερματίσει τις συγκρούσεις, συνεχίζοντας την προέλαση στο ανατολικό μέτωπο. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στην πλήρη κατάληψη του Ντονμπάς, με το Κίεβο να προειδοποιεί ότι η απώλεια των οχυρωμένων πόλεων της περιοχής θα καθιστούσε ευάλωτη την κεντρική Ουκρανία σε νέα επίθεση.

Κατά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Πούτιν δεν υποχώρησε, ενώ ο Τραμπ απέφυγε να πιέσει περαιτέρω, μεταθέτοντας για αργότερα το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά αγοραστών ρωσικού πετρελαίου. Η Μόσχα, ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, διαμήνυσε μέσω του Ρώσου γερουσιαστή Αντρέι Κλίσας ότι οι στόχοι της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» θα επιτευχθούν είτε με στρατιωτικά είτε με διπλωματικά μέσα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες, και ιδιαίτερα οι οκτώ βόρειες κυβερνήσεις της Βαλτικής, επανέλαβαν την Κυριακή τη θέση τους: «Μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη προϋποθέτει κατάπαυση του πυρός και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία».

Όποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες συνοδεύσουν τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο θα κληθούν να πείσουν τον Τραμπ να επανέλθει στις αρχές που είχε αποδεχθεί την περασμένη εβδομάδα.