Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν γαμήλια τελετή στο Ιράν: Πέντε νεκροί, οι δύο παιδιά και 68 τραυματίες

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για διάπραξη εγκλήματος πολέμου, μετά από αμερικανικό πυραυλικό χτύπημα σε γάμο, που σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε 68 καλεσμένους, στα νότια της ισλαμικής δημοκρατίας.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η γαμήλια τελετή λάμβανε χώρα σε ένα σπίτι στην πόλη Κουχεστάκ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, αργά την Τρίτη, όταν έπεσε αμερικανικός πύραυλος, με θραύσματα και συντρίμμια από την επίθεση να σκοτώνουν και να τραυματίζουν ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα τετράχρονο παιδί, ο Αμίρ-Αλί Καρίμι, και ένας δεκαεξάχρονος, ο Μοχάμεντ Μολάχι, μεταφέρει ο Guardian.

Εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν

«Είναι κάτι τρομερό. Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος και αναστατωμένος για αυτό που συνέβη - πραγματικά αναστατωμένος», δήλωσε στο Mehr News ο Ali Mohalli, ο πατέρας της νύφης .

Ο αναπληρωτής της επαρχιακής κυβέρνησης, Ahmad Nafisi, δήλωσε ότι οι πρώτες ομάδες που ανταποκρίθηκαν έσπευσαν αμέσως στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε την επίθεση των ΗΠΑ «έγκλημα πολέμου» και δήλωσε ότι το Ιράν «θα απαντήσει σε αυτά τα άγρια ​​εγκλήματα με αποφασιστικότητα».

Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλίμπαφ δήλωσε ότι η επίθεση σκότωσε οικογένειες με παιδιά και αποκάλεσε τις ΗΠΑ «τον μεγάλο Σατανά».

Minab school: children massacred.

Lamerd sports hall: kids slaughtered.

Kouhestak wedding: children killed with families.



If a power acts like Satan, picks targets like Satan, and kills like Satan, it’s Satan.



Shields a junior Satan that does the same? It’s THE Great Satan. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 2, 2026

«Αν μια δύναμη ενεργεί όπως ο Σατανάς, επιλέγει στόχους όπως ο Σατανάς και σκοτώνει όπως ο Σατανάς, είναι ο Σατανάς. Προστατεύει έναν νεότερο Σατανά που κάνει το ίδιο; Είναι Ο Μεγάλος Σατανάς», είπε ο Γκαλίμπαφ σε μια ανάρτηση στο X.

Οι αμερικανικές επιθέσεις την Τρίτη τερμάτισαν μια μηνιαία ασταθή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και φάνηκαν να σηματοδοτούν την επανέναρξη ενός νέου κύκλου κλιμάκωσης. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε ότι οι νυχτερινές επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αεράμυνας, ραντάρ και ναυτικών πόρων.

Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και των ΗΑΕ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν, Αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, ορκίστηκε «βαρύτερα, ευρύτερα και πιο συντριπτικά και καταστροφικά» αντίποινα.