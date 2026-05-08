Οι ΗΠΑ περιμένουν σήμερα απάντηση από το Ιράν: «Ελπίζω να είναι μια σοβαρή προσφορά» λέει ο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατεύθυνε σήμερα νέες «νουθεσίες» προς το καθεστώς του Ιράν, αναφέροντας πως η αμερικανική πλευρά περιμένει «διακαώς» για τις διαπραγματεύσεις.
Κατά την ομιλία του στη Ρώμη, ο υπουργός του Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, για μία συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει ενδεχομένως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πως ελπίζει η πρόταση της Τεχεράνης να είναι «σοβαρή».
Όπως μεταδίδει το Sky News, ο Ρούμπιο έθιξε επίσης φήμες πως το Ιράν προσπαθεί να εγκαθιδρύσει έναν νέο κρατικό φορέα, που φερόμενα θα ελέγχει την κίνηση και διέλευση πλεούμενων στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας πως «αν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα ήταν απαράδεκτο για τις ΗΠΑ».
- Αμμουδάρα: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έριχνα» - Αμετανόητος ο 54χρονος φονιάς του 21χρονου
- «Ντου γιου λάικ δε γουέδερ ιν Γκρις, μίστερ Χετφιλντ;»: Μetallica live στον Λιάγκα
- Λένα Φλυτζάνη: Ποια είναι η δημοσιογράφος που μοιάζει φαβορί για τη θέση της Σίας Κοσιώνη
- «Εις το επανιδείν»: Ο αμήχανος αποχαιρετισμός της Σίας Κοσιώνη και του Αλέξη Παπαχελά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.