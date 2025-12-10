Οι ΗΠΑ περνούν από «κόσκινο» τους τουρίστες: Σαρωτικοί έλεγχοι στα social για είσοδο στη χώρα

Τουρίστες από δεκάδες χώρες θα μπορούσαν να κληθούν να παρέχουν πενταετές ιστορικό χρήσης των social media ως προϋπόθεση εισόδου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με μια νέα πρόταση που παρουσίασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το μέτρο θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που δικαιούνται να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, εφόσον έχουν συμπληρώσει μια φόρμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξουσιοδότησης Ταξιδιού (ESTA), αναφέρει το BBC.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί προς την αυστηροποίηση της εισόδου στα σύνορα των ΗΠΑ γενικότερα - επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια ως βασικό λόγο.

ΗΠΑ: Περνούν από «κόσκινο» τους τουρίστες

Οι αναλυτές λένε ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους πιθανούς επισκέπτες ή να βλάψει τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών τον επόμενο χρόνο, καθώς φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Το έγγραφο της πρότασης υποβλήθηκε από την Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), του οποίου αποτελεί μέρος η υπηρεσία.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δημοσιεύτηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η πρόταση αναφέρει ότι «το στοιχείο δεδομένων θα απαιτεί από τους αιτούντες ESTA να παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους από τα τελευταία 5 χρόνια», χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες θα απαιτούνται.

Η υπάρχουσα ESTA απαιτεί συγκριτικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και μια εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει τη συλλογή των αριθμών τηλεφώνου και των διευθύνσεων email ενός αιτούντος που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 5 και 10 χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς του.

Το κείμενο παραθέτει ένα εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ τον Ιανουάριο, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από Ξένους Τρομοκράτες και Άλλες Απειλές κατά της Εθνικής Ασφάλειας και της Δημόσιας Ασφάλειας».

Getty Images Ένα στυλό τοποθετημένο πάνω σε μια έντυπη φόρμα με την ένδειξη Ηλεκτρονικό Σύστημα Εξουσιοδότησης Ταξιδιού (ESTA)Εικόνες Getty

Το σχέδιο θα επηρεάσει άτομα από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες μπορούν να συμπληρώσουν μια φόρμα ESTA αντί για βίζα.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως απαιτήσει από τους ξένους υπηκόους να δημοσιοποιούν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν υποβάλλουν αίτηση για φοιτητικές βίζες ή βίζες H1B για ειδικευμένους εργαζόμενους - η τελευταία εκ των οποίων πλέον συνεπάγεται και πολύ υψηλότερο τέλος.