Ουκρανία: Νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ με Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη (10/12) με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με κεντρικό θέμα συζήτησης την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό και η διαμεσολαβητική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου για την επίτευξη μίας διαρκούς και σταθερής ειρήνης στην Ουκρανία, ώστε να λάβει τέλος ο πόλεμος.

Συμφωνήθηκε, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες να ενταθούν και να συνεχιστούν οι προσπάθειες τις επόμενες ημέρες. Συμφωνήθηκε επίσης πως πρόκειται για μία κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, για το λαό της και για την κοινή ευρώ-ατλαντική ασφάλεια.

Νωρίτερα ο Εμανουέλ Μακρόν, είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποιήθηκε νέα τηλεφωνική συνομηλία με ισχυρούς Ευρωπαίους ηγέτες και Αμερικάνους ομόλογούς του, σε μια ακόμη προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια πρόοδος για το θέμα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ από το Ελιζέ, το τηλεφώνημα κράτησε 40 λεπτά ενώ στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τον στηρίξουν σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης από την Ουάσινγκτον ώστε να κάνει παραχωρήσεις και να δεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο Πέμπτη (11/12) μιας νέας συνόδου της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και στην οποία πρόκειται να παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.