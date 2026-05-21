Οι ΗΠΑ θυμήθηκαν ξανά τη Γροιλανδία: «Ώρα να αφήσουμε το αποτύπωμά μας»

Ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Γροιλανδία, που εποφθαλμιά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τετάρτη, στο AFP ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία. Νομίζω ότι βλέπετε τον πρόεδρο να μιλά για ενίσχυση των επιχειρήσεων εθνικής ασφάλειας και για επανατοποθέτηση προσωπικού σε ορισμένες βάσεις στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τζεφ Λάντρι.

«Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Λάντρι μετά την πρώτη του επίσκεψη στο νησί μετά τον διορισμό του τον Δεκέμβριο του 2025.

Γροιλανδία - Τα στρατηγικά ατού που «λιγουρεύεται» ο Τραμπ

Ο Λάντρι, ένας Ρεπουμπλικάνος που είναι επίσης κυβερνήτης της Λουιζιάνα, δεν είχε προσκληθεί επισήμως στη Γροιλανδία και η παρουσία του προκάλεσε αντιδράσεις.

Αυτή τη στιγμή ο αμερικανικός στρατός διαθέτει μόνο μία βάση στη Γροιλανδία, αυτή στο Πίτουφικ στο βόρειο τμήμα του νησιού, ενώ την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου διέθετε 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το νησί κινδυνεύει να πέσει στα χέρια της Κίνας ή της Ρωσίας.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στη συντομότερη διαδρομή μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τους πυραύλους. Διαθέτει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπάνιων γαιών και θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο καθώς λιώνουν οι πολικοί πάγοι και ανοίγουν νέες θαλάσσιες οδοί.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ανοίξει τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα του νησιού αυτού