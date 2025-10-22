Οι πολίτες των ΗΠΑ μίλησαν: 60% θέλουν αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Περί που το 60% των πολιτών των ΗΠΑ, ειδικότερα το 80% των Δημοκρατικών και του 41% των Ρεπουμπλικάνων, θέλουν να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος, παίρνοντας απόσταση από την αντίθεση Τραμπ σε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, που διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, το 60% των ερωτηθέντων στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% είναι αντίθετο. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη ή δεν απάντησαν καθόλου.

Περίπου οι μισοί από τους Ρεπουμπλικάνους του Τραμπ, 53% είναι αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση, ενώ το 41% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσε ότι θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ στην πλευρά της Παλαιστίνης

Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Αυστραλία, χώρες σύμμαχοι των ΗΠΑ, έχουν αναγνωρίσει επίσημα παλαιστινιακή κρατική υπόσταση τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την μήνη του Ισραήλ, του οποίου η ίδρυση το 1948 οδήγησε στον εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων, τη γνωστή Νάκμπα (=καταστροφή), και ξεκίνησε τη γενοκτονία που συνεχίζεται έως σήμερα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει μεγάλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας ύστερα από την αιφνιδιαστική επίθεση ενόπλων της Χαμάς στον Οκτώβριο 2023 στο Ισραήλ.

Το 60% των ερωτηθέντων επίσης δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα, που έχει αφήσει πάνω από 65.000 νεκρούς, είναι υπερβολική, συγκριτικά με το 32% που διαφώνησε.

Ο Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει σε μεγάλο βαθμό στηρίξει και χρηματοδοτήσει το Ισραήλ στον πόλεμο και αυτό τον μήνα μεσολάβησε σε εκεχειρία, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι μπορεί να είναι εφικτή μια ειρήνη διαρκείας.

Η δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδωσε ενδείξεις ότι η αμερικανική κοινή γνώμη είναι έτοιμη να δώσει τα εύσημα στον Τραμπ, εάν λειτουργήσει το σχέδιό του. Το 51% των ερωτηθέντων συμφώνησε με τη δήλωση ότι ο Τραμπ «αξίζει σημαντικά εύσημα», εάν ευοδωθούν οι ειρηνευτικές του προσπάθειες, συγκριτικά με το 42% που διαφώνησε.