Οι πρώτες 24 ώρες του Σαρκοζί στη φυλακή: Ανέσεις στο κελί, προσωπική φρουρά και νέο βιβλίο

Όλα τα ...κομφόρ φαίνεται πως έχει το κελί των 9 τ.μ., στο οποίο θα διαμένει μέχρι έκτισης της ποινής του ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος ήδη σχεδιάζει να πιάσει την πένα και να κάνει βιβλίο την εμπειρία του στο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Μάλιστα, καθώς το πρωτόκολλο για την προστασία υψηλού κύρους κρατουμένων είναι τέτοιο, ο πρώην πρόεδρος θα συνοδεύεται 24/7 από δύο αξιωματικούς ασφαλείας, οι οποίοι μάλιστα θα «κατασκηνώνουν» στο διπλανό του κελί.

«Δεν τίθεται θέμα να ληφθεί το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», είπε πηγή που επικαλείται το AFP.

Σαρκοζί: Πώς θα το «ζει» στη φυλακή

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, οι αξιωματικοί θα βρίσκονται στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και δεν θα τον αφήνουν από τα μάτια τους εντός των φυλακών της La Sante.

Όπως περιγράφει, στον κύριο Σαρκοζί αρχικά έπεσε λίγο βαρύ το περιβάλλον της φυλακής, αλλά γρήγορα συνήλθε και άρχισε να δραστηριοποιείται. «Προπονήθηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του (...) είχε μια συνάντηση με την Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του», εξήγησε ακόμη.

Ο πρώην πρόεδρος έχει επίσης τεθεί σε απομόνωση για δική του ασφάλεια, βέβαια όχι αυτή που φαντάζεται κανείς.\

Συνοδεύεται από έναν φρουρό κάθε φορά που βγαίνει έξω, ιδιαίτερα στο δωμάτιο επισκεπτηρίου.

Σύμφωνα με τον άλλο δικηγόρο του Κριστόφ Ινγκρέν, ο πρόεδρος «δεν παραπονιέται, δεν έχει ζητήσει τίποτα, καμία ειδική μεταχείριση».

«Θα του επιτρέπεται να προαυλίζεται μία ώρα την ημέρα μόνος του, και να δέχεται τρεις επισκέψεις την εβδομάδα από την οικογένειά του» τόνισε, αποκαλύπτοντας στη συνέχεια ότι σχεδιάζει να γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή.

Το κελί του Σαρκοζί είναι εξοπλισμένο με ένα κρεβάτι και ένα γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, μια πλαστική καρέκλα, ράφια, ντους και τουαλέτα, μια εστία, ένα ψυγείο και μια συνδρομητική τηλεόραση, και μια ξύλινη κορνίζα.

Ο πρώην πρόεδρος θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα επιτοίχιο τηλέφωνο, για να καλεί προκαταχωρημένους αριθμούς. Οι συνομιλίες του ενδέχεται να ηχογραφούνται, αλλά δεν θα μπορεί να δέχεται κλήσεις.



