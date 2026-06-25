ΟΗΕ: Αναστολή της απομάκρυνση πλοίων από το Ορμούζ, λόγω της επίθεσης στο Ομάν

Αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του Στενού του Ορμούζ αποφάσισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ, μετά την επίθεση που δέχθηκε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν ευθύνεται για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο που ανέφερε πως επλήγη την Πέμπτη στον Κόλπο του Ομάν.

«Ενημερώθηκα για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα στον Κόλπο του Ομάν σε πλοίο που είχε διέλθει από το Στενό του Ορμούζ. Το συγκεκριμένο πλοίο δεν συμμετείχε στο πλαίσιο εκκένωσης του IMO», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες.

«Αποφάσισα να αναστείλω προσωρινά την εφαρμογή του σχεδίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στη λίστα εκκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή», πρόσθεσε.

Η πρωτοβουλία, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη, προέβλεπε σε εθελοντική βάση την ασφαλή αποχώρηση πλοίων και των πληρωμάτων τους από τον Περσικό Κόλπο μέσω δύο διαδρομών: η μία διέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα και η άλλη από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον IMO.

Νωρίτερα, η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) είχε ανακοινώσει ότι εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από «άγνωστο βλήμα» κοντά στις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό έλαβε χώρα σε απόσταση 7,5 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της περιοχής Νταχίτ του Ομάν. Το φορτηγό πλοίο επλήγη στη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο κύτος.

Η UKMTO ανεφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το συμβάν, ενώ κάλεσε τα πλοία που πλέουν στην περιοχή να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.