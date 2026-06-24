Τραμπ: «Το Ιράν δεν επιβάλλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ, αν το κάνει τερματίζουν οι διαπραγματεύσεις»

Νέα παρέμβαση για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν διαβεβαίωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν σκοπεύει να επιβάλει διόδια, ασφάλιστρα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση στα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση σε μέσα ενημέρωσης που, όπως υποστήριξε, διακινούν αντίθετες πληροφορίες, προειδοποιώντας ότι «αν αποδειχθεί πως πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν άμεσα».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα περί αμερικανικής οικονομικής ενίσχυσης προς το Ιράν, τονίζοντας ότι δεν έχει δοθεί ούτε έχει αποδεσμευτεί κανένα ποσό από ιρανικά κεφάλαια προς την Τεχεράνη.

Ωστόσο, ανέφερε ότι εξετάζεται η αξιοποίηση μέρους των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο, για την αγορά αγροτικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως καλαμπόκι, σιτάρι και σόγια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη των αυξημένων διατροφικών αναγκών του Ιράν, με τις προμήθειες να προέρχονται αποκλειστικά από Αμερικανούς παραγωγούς.

Αναλυτικά ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του αναφέρει τα εξής:

«Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι, παρά τα όσα αναφέρονται σε κακόβουλες αναφορές των Fake News για το αντίθετο, "ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΙΟΔΙΑ, ΚΟΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ". Εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως!

Επιπλέον, κανένα χρηματικό ποσό δεν έχει δοθεί στο Ιράν, ούτε έχει αποδεσμευτεί από τα κεφάλαιά τους προς αυτούς από τις ΗΠΑ. Θα αποδεσμεύσουμε ένα μέρος των χρημάτων τους, τα οποία ελέγχονται πλήρως από εμάς, προς τους Αγρότες και τους Κτηνοτρόφους μας, για την αγορά καλαμποκιού, σιταριού, σόγιας και άλλων προϊόντων. Υπάρχει απελπιστική ανάγκη για τρόφιμα στο Ιράν, και θα τα αγοράσουμε για λογαριασμό τους αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»