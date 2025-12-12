Οικολογική καταστροφή στη Σουμάτρα: Φόβοι ότι οι πλημμύρες εξάλειψαν τους ουραγκοτάγκους

Μια τρομακτική σιγή στα δάση στη βόρεια Σουμάτρα ανησυχεί τους ειδικούς στην άγρια ​​ζωή και τους οικολόγους. Στα ορεινά δάση του Μπατάνγκ Τόρου, είναι το μέρος όπου ανέκαθεν έβλεπαν και άκουγαν τον πιο σπάνιο πίθηκο στον κόσμο, τους ουρακοτάγκους Ταπανούλι.

Αλλά από τότε που ο κυκλώνας Σενγιάρ κατέστρεψε το νησί της Ινδονησίας στις 25 Νοεμβρίου, τα απειλούμενα με εξαφάνιση πρωτεύοντα δεν έχουν ακουστεί ξανά στην περιοχή, λένε οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς προστασίας της φύσης, όπως αναφέρει το BBC.

Η απουσία τους έχει πυροδοτήσει εικασίες σχετικά με το αν οι μεγάλοι πίθηκοι παρασύρθηκαν από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Και ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι τα ζώα μπορεί να ταξίδεψαν σε ασφαλέστερη τοποθεσία, ένα κουφάρι που βρέθηκε στην περιοχή, τροφοδοτεί τους φόβους των οικολόγων.

Σουμάτρα: Το χειρότερο σενάριο

Λιγότεροι από 800 ουρακοτάγκοι Ταπανούλι έχουν απομείνει και οποιαδήποτε απώλεια θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στο είδος, λένε οι οικολόγοι.

Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων δήλωσαν στο BBC ότι βρήκαν το νεκρό ζώο στα συντρίμμια λάσπης και κορμών στο χωριό Πούλο Πάκκατ στην κεντρική περιοχή Ταπανούλι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Όταν το είδα για πρώτη φορά, δεν ήμουν σίγουρος τι ήταν, επειδή ήταν κάπως παραμορφωμένο, ίσως επειδή ήταν θαμμένο από κάτω από τη λάσπη και τα κούτσουρα», δήλωσε ο Ντέκεϊ Τσάντρα, ο οποίος συνεργάζεται με μια ανθρωπιστική ομάδα στην περιοχή.

«Έχω δει αρκετά πτώματα ανθρώπων τις τελευταίες ημέρες, αλλά αυτή ήταν το πρώτο νεκρό ζώο», είπε. «Συνήθιζαν να έρχονται σε αυτό το μέρος για να τρώνε φρούτα. Αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει γίνει το νεκροταφείο τους».

Ο κυκλώνας Σενγιάρ σάρωσε τη Σουμάτρα στα τέλη Νοεμβρίου, σπέρνοντας την καταστροφή στο ινδονησιακό νησί.

Οι οικολόγοι που εργάζονται στην περιοχή πιστεύουν ότι το κουφάρι ανήκει σε ουρακοτάγκο Ταπανούλι, ένα είδος που ανακαλύφθηκε μόλις το 2017. Τα άλλα δύο είδη είναι οι ουρακοτάγκοι της Βόρνεο και της Σουμάτρας.

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων, των πλημμυρών και των κατολισθήσεων από τότε που ο κυκλώνας Σενγιάρ έπληξε περιοχές της Ινδονησίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Εντατικές έρευνες για τους ουρακοτάγκους

Ο καθηγητής Έρικ Μέιτζαρντ, διευθύνων σύμβουλος της Borneo Futures στο Μπρουνέι, μελετά τώρα τον αντίκτυπο των καταστροφών στους ουρακοτάγκους με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων.

Είπε ότι 11.860 στρέμματαδάσους στις πλαγιές των βουνών μπορούν να θεωρηθούν ως κατεστραμμένα από κατολισθήσεις - αλλά επειδή μέρος της δορυφορικής εικόνας είναι καλυμμένο με σύννεφα, έχει υπολογίσει το ποσό της καταστροφής σε 7.200 εκτάρια στην προκαταρκτική του παρατήρηση.

«Οι κατεστραμμένες περιοχές θα περιείχαν περίπου 35 ουρακοτάγκους και, λαμβάνοντας υπόψη τη βία της καταστροφής, δεν θα μας εξέπληττε αν όλοι ήταν νεκροί. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τον πληθυσμό», δήλωσε στο BBC.

«Αυτές οι περιοχές εμφανίζονται ως γυμνό έδαφος σε δορυφορικές εικόνες, ενώ πριν από δύο εβδομάδες ήταν πρωτογενές δάσος. Πλήρης καταστροφή. Πολλά τμήματα αρκετών εκταρίων απογυμνώθηκαν εντελώς. Πρέπει να επικρατούσε κόλαση στο δάσος εκείνη την εποχή.»

Ο Panut Hadisiswoyo, ιδρυτής του Κέντρου Πληροφόρησης για τους Ουρακοτάγκους, το οποίο εργάζεται για τη διατήρηση των πρωτευόντων στην περιοχή, δήλωσε ότι το κουφάρι σήμαινε ότι ήταν πολύ πιθανό ορισμένοι ουρακοτάγκοι Ταπανούλι να μην μπόρεσαν να ξεφύγουν καθώς τα ορμητικά νερά και οι κατολισθήσεις σάρωσαν το βιότοπό τους.

Το νησί φιλοξενεί μια σειρά από απειλούμενα είδη, όπως τίγρεις της Σουμάτρας, ελέφαντες και ρινόκερους.