«Αν όλα αποτύχουν, κάνε μήνυση»: Πώς οι εταιρίες junk food «μπλοκάρουν» κανόνες δημόσιας υγείας

Φαίνεται πως η φράση- κλειδί για τις εταιρίες υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων είναι: «Αν όλα αποτύχουν, κάνε μήνυση». Αυτές οι εταιρίες, όπως αναφέρει ο Guardian σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ χρησιμοποιούν τα δικαστήρια προκειμένου να εμποδίσουν υγειονομικούς κανόνες, οι οποίοι θα επηρεάσουν την παραγωγή μερικών τροφών λόγω της μεγάλης επεξεργασίας.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εταιρείες καταθέτουν πλήθος αγωγών που στόχο έχουν την αμφισβήτηση κυβερνητικών πολιτικών οι οποίες θέλουν να αντιμετωπίσουν την ανθυγιεινή διατροφή.

Αυτά τα τρόφιμα προκαλούν προβλήματα σε όλα τα όργανα του σώματος και αποτελούν τεράστια απειλή για την υγεία. Η κατανάλωσή τους αυξάνεται παγκοσμίως και πλέον αποτελούν έως και το μισό της μέσης διατροφής σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει μέτρα για να αντιδράσουν και να διασφαλίσουν την υγεία παιδιών και ενηλίκων. Μεταξύ των κανονισμών περιλαμβάνονται οι προειδοποιητικές ενδείξεις στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας, οι περιορισμοί στην προώθηση ανθυγιεινών προϊόντων ώστε να γίνονται λιγότερο ελκυστικά, καθώς και η επιβολή φόρων στο ανθυγιεινό φαγητό.

Δημόσια, οι μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων υπερ-επεξεργασίας επιμένουν ότι υποστηρίζουν αυτές τις πολιτικές, δεσμεύονται να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες επιλογές και επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

253 αγωγές για τις πολιτικές δημόσιας υγείας από τις εταιρείες

Ωστόσο, έρευνα της εφημερίδας Guardian, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, τον μη κερδοσκοπικό ειδησεογραφικό οργανισμό Lighthouse Reports και μια συμμαχία μέσων ενημέρωσης από τέσσερις ηπείρους, αποκάλυψε ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά κυβερνήσεων, επιδιώκοντας την ανατροπή, την αποδυνάμωση ή την καθυστέρηση εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών.

Συνολικά, η έρευνα κατέδειξε ότι, κατά την περίοδο 2010-2025, κατατέθηκαν 235 αγωγές σχετικά με πολιτικές δημόσιας υγείας που αφορούσαν τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα στο Μεξικό, την Κολομβία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι σαφές ποιος κρύβεται πίσω από κάθε αγωγή. Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι τα τρία τέταρτα αυτών κατατέθηκαν από παραγωγούς εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων ή από εμπορικές ενώσεις που τους εκπροσωπούν.

Ορισμένες από τις εταιρείες που εμπλέκονται στις δικαστικές υποθέσεις, και των οποίων τα ονόματα αποκαλύπτονται τώρα για πρώτη φορά, ζήτησαν από τα δικαστήρια να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Από τις υποθέσεις που κατατέθηκαν από εταιρείες και στις οποίες ο ενάγων ήταν δυνατόν να ταυτοποιηθεί, το 38% ασκήθηκε από οκτώ μητρικές εταιρείες: τις Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone, Ferrero, Xignux και Heartland Food Products Group.

Αρκετές υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Από αυτές που έχουν διευθετηθεί, τα τρία τέταρτα χάθηκαν από τους κολοσσούς του κλάδου των τροφίμων. Ωστόσο, η διάρκεια ορισμένων δικαστικών αγώνων άθροισε σχεδόν 600 χρόνια στα δικαστήρια, όπως διαπίστωσε η έρευνα.