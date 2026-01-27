Όλη η αλήθεια για τον αριθμό των νεκρών στο Ιράν: Το κρυφό «σύστημα υγείας» που δεν υπάρχει στα χαρτιά

Τη στιγμή που ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 3.000 νεκρούς από διαδηλώσεις, πολλά ανεξάρτητα μέσα μίλαγαν για πενταψήφιο αριθμό. Ποια είναι η αλήθεια για τους θανάτους στο Ιράν;

Ο Guardian, αναφέρει ότι ένας από τους λόγους που δεν γνωρίζουμε τους αριθμούς, πέρα από την προπαγάνδα, έγκειται στο ότι πολλοί τραυματίες νέοι απέφευγαν τα νοσοκομεία, τρομοκρατημένοι ότι η καταγραφή τους ως τραυματίες θα οδηγούσε στην αναγνώριση και τη σύλληψή τους.

Το παραπάνω έγινε γνωστό από τον Αχμάντι - του οποίου το πλήρες όνομα δεν έχει έρθει στο φως υπό τον φόβο επίσης της ταυτοποίησης του - ενός γιατρού, που μαζί με τη γυναίκα του άρχισαν να θεραπεύουν ασθενείς σε μια τοποθεσία έξω από το κυβερνητικό νοσοκομειακό σύστημα του Ιράν. Οι νέοι είχαν μάθει για αυτούς από ένα μυστικό δίκτυο και απευθύνονταν σε εκείνους.

Στην αρχή, όπως περιγράφει ο γιατρός, έφεραν επιφανειακούς τραυματισμούς - τραύματα από κοψίματα που χρειάζονταν ράμματα και αντιβιοτικά. Ύστερα, οι συνθήκες άλλαξαν απότομα. Τα τραύματα δεν ήταν απλώς επιφανειακά άλλα οι ασθενείς - διαδηλωτές έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς κα μαχαιριές κυρίως στο στήθος, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα.

Ο Αχμάντι σοκαρίστηκε από τον αριθμό των νεκρών - περισσότεροι από 40 μόνο στη μικρή του πόλη. Mε το διαδίκτυο να έχει κοπεί, κανείς δεν γνώριζε ποια ήταν η εθνική εικόνα. Για να συνοψίσει τα πράγματα, ο Αχμάντι συγκέντρωσε ένα δίκτυο περισσότερων από 80 επαγγελματιών υγείας σε 12 από τις 31 επαρχίες του Ιράν για να ανταλλάξουν παρατηρήσεις και δεδομένα και να σχηματίσουν μια πιο σαφή εικόνα της βίας.

Ο γιατρός και το δίκτυο του στο Ιράν, συγκρίνοντας τον αριθμό των νεκρών που είδαν με τα βασικά στοιχεία των νοσοκομείων, εκτιμούν ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 30.000, ξεπερνώντας κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία. Αυτό βασίζεται στο συμπέρασμα ότι «οι επίσημα καταγεγραμμένοι θάνατοι που σχετίζονται με την καταστολή πιθανότατα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% του πραγματικού αριθμού θανάτων».

Συνοψίζοντας, η ιρανική κυβέρνηση, έχει αναγνωρίσει 3.000 νεκρούς, και ο αμερικανικός οργανισμός HRANA (Πρακτορείο Ειδήσεων για τους Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), του οποίου τα στοιχεία ήταν αξιόπιστα κατά τη διάρκεια προηγούμενων καταστολών, λέει ότι έχει επαληθεύσει περισσότερους από 6.000 νεκρούς και έχει περισσότερους από 17.000 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους υπό διερεύνηση, δίνοντας ένα πιθανό σύνολο περίπου 22.000. Άλλες εκτιμήσεις από γιατρούς που εδρεύουν εκτός Ιράν φτάνουν έως και τους 33.000 ή περισσότερους.