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Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ποδηλάτες σε σχολική εκδρομή - Τρεις νεκροί

Δύο παιδιά και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. 4 παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά.

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Αστυνομία στην Ολλανδία
Αστυνομία στην Ολλανδία | Getty
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Τρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη (11/6) στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12.30' το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ. «Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής».

«Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρείς άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας», πρόσθεσαν.

Αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν βαριά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ηλικία των παιδιών δεν έγινε γνωστή.

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