Ολλανδία: Προκλητική συναυλία του ισραηλινού στρατού για το Χάνουκα - 22 συλλήψεις διαδηλωτών

Η αστυνομία στην Ολλανδία συνέλαβε 22 άτομα στη διάρκεια διαδήλωσης κατά της παράστασης της επίσημης χορωδίας του ισραηλινού στρατού για την εβραϊκή γιορτή του Χάνουκα στο Άμστερνταμ.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 22 άτομα μετά από συγκρούσεις με διαδηλωτές, που πήραν θέση κατά του ισρταηλινού στρατού κατοχής, υπόλογος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με βάση τον ΟΗΕ.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στον δημοφιλή χώρο Concertgebouw το βράδυ της Κυριακής (14/12) για να διαμαρτυρηθούν για τη συναυλία του Shay Abramson, διευθυντή της χορωδίας του ισραηλινού στρατού.

Ολλανδία: Καταστολή υπέρ του ισραηλινού στρατού

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι παρενέβη «αρκετές φορές για να διαλύσει τους διαδηλωτές και να διατηρήσει τη δημόσια τάξη».

Οι αρχές ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν γκλομπ για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν καπνογόνα, και ότι ένας αστυνομικός υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα με κατηγορίες όπως παραβίαση των κανονισμών για τις δημόσιες συναθροίσεις, κατοχή πυροτεχνημάτων και αντίσταση κατά της σύλληψης.

Ο Abramson είχε προγραμματιστεί να διευθύνει την ετήσια συναυλία του Χάνουκα στο Concertgebouw το απόγευμα της Κυριακής 14/12.