Όλο το παρασκήνιο για το σχέδιο ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία: Η επίσκεψη Ρώσων με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι

Το σχέδιο ΗΠΑ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχει «σηκώσει» αντιδράσεις από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες βγαίνουν στο φως για τη συνάντηση του Κίριλ Ντμίτριεφ, Ρώσου απεσταλμένου με τον Στιβ Γουίτκοφ.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το Reuters, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι στα τέλη Οκτωβρίου και περιελάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον Ντμίτριεφ, ο οποίος ηγείται του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας.

Στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντμίτριεφ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο και έχει συναντηθεί με τον Γουίτκοφ αρκετές φορές φέτος. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκδώσει ειδική άδεια για να επιτρέψει την είσοδό του, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ντμίτριεφ και το ταμείο του μπήκαν στη μαύρη λίστα της κυβέρνησης των ΗΠΑ το 2022 μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις ουσιαστικά απαγορεύουν σε Αμερικανούς πολίτες και εταιρείες να συναλλάσσονται μαζί τους.

ΗΠΑ - Ρωσία: Το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση. Το σχέδιο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από την Axios, προκάλεσε έκπληξη στους Αμερικανούς αξιωματούχους σε διάφορες βαθμίδες της κυβέρνησης και έχει προκαλέσει σύγχυση σε πρεσβείες σε όλη την Ουάσινγκτον και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το έγγραφο, το οποίο απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την πιο σκληρή στάση που έχει κρατήσει πρόσφατα η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων στον ενεργειακό της τομέα.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ντμίτριεφ ήρθε στη συνάντηση στο Μαϊάμι με ορισμένες ρωσικές απαιτήσεις και εάν αυτές ενσωματώθηκαν στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση δήλωσαν ότι ο Ρουστέμ Ούμεροφ, Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, βρισκόταν επίσης στο Μαϊάμι στις αρχές αυτής της εβδομάδας για να συζητήσει το σχέδιο με τον Γουίτκοφ.

Μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Ουμέροφ για το σχέδιο κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν το σχέδιο στην Ουκρανία μέσω της τουρκικής κυβέρνησης την Τετάρτη, πριν το παρουσιάσουν απευθείας στο Κίεβο την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει από τον Ζελένσκι να υπογράψει το σχέδιο μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν τη στρατιωτική βοήθεια εάν δεν υπογράψει, ανέφερε το Reuters.