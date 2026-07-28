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Ορεξάτος ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Ήταν καλή, συζητήσαμε για τα Patriot και τη διπλωματία»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα (28/7) «καλή» τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

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Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι | AP
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Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα (28/7) «καλή» τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών για την παραγωγή αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot, καθώς και «ορισμένες ακόμη ιδέες» που, όπως είπε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία.

«Μιλήσαμε επίσης για τη διπλωματία, είναι σημαντικό να ενταθεί η διπλωματική διαδικασία. Οι ομάδες μας θα συμφωνήσουν για τις λεπτομέρειες της περαιτέρω επικοινωνίας τους. Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σταθερή υποστήριξή τους», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι είπε, επίσης, ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τραμπ για τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο της Ουκρανίας».

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