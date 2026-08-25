Όργανα βασανιστηρίων κατά μαθητών: Με ηλεκτροφόρα γάντια αστυνομικοί σε σχολεία της Νεμπράσκα

Ένα ζήτημα, που θέτει πιο έντονα από ποτέ το προσκήνιο τον κίνδυνο που συνιστά η αυταρχική αστυνόμευση για τους πολίτες, ανέδειξε πρόσφατα ο Guardian, με αφορμή μία απαράδεκτη πολιτική που εφαρμόστηκε παροδικά σε σχολεία της Νεμπράσκα των ΗΠΑ.

Με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, αστυνομία της Όμαχα αναγκάστηκε να καταργήσει τη χρήση ηλεκτροφόρων γαντιών από αστυνομικούς κατά μαθητών, εντός σχολικών χώρων, που εφαρμοζόταν στη μεγαλύτερη δημόσια σχολική περιφέρεια της πολιτείας.

Η απόφαση που επηρεάζει τα περισσότερα γυμνάσια και λύκεια της Όμαχα ελήφθη αφότου ο Associated Press αποκάλυψε για πρώτη φορά το σχέδιο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) να εξοπλίσει τους αστυνομικούς με αυτά τα γάντια, που έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από ορισμένες φυλακές.

Νεμπράσκα: Φονικά όπλα στα σχολεία

Ο διευθυντής των δημόσιων σχολείων της Όμαχα , Μάθιου Ρέι, ζήτησε στις 18 Αυγούστου από τους αστυνομικούς που εργάζονται στα σχολεία, γνωστούς ως σχολικοί αξιωματικοί, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα γάντια. Η αστυνομία της Ομάχα συμφώνησε δύο ημέρες αργότερα.

Ωστόσο, το αστυνομικό τμήμα του προαστίου Μπέλβιου, το οποίο περιπολεί δύο σχολεία της Ομάχα και τη μεγάλη περιοχή Bellevue, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί του θα συνεχίσουν να φέρουν τα γάντια. Τρεις άλλες μεγάλες σχολικές περιφέρειες στην μητροπολιτική περιοχή που έχουν σχολικούς υπαλλήλους της Ομάχα στα κτίριά τους δεν έχουν λάβει μέτρα για να εμποδίσουν την αστυνομία να χρησιμοποιεί τις συσκευές.

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Το AP άφησε μηνύματα ζητώντας σχόλια από τις περιοχές Μίλαρντ, Έλκχορν και Γουέστσαϊντ, οι οποίες επίσης περιπολούνται από αξιωματικούς της Ομάχα.

Η εκπρόσωπος των σχολείων του Μπέλβιου, Αμάντα Όλιβερ, δήλωσε ότι η περιφέρεια έχει εξαιρετική σχέση με την αστυνομία της πόλης και δεν βλέπει την ανάγκη να αλλάξει τίποτα.

«Έχουμε μια εξαιρετική επικοινωνία και διάλογο μαζί τους με συνέπεια. Έτσι, για εμάς αυτή τη στιγμή, δεν γίνονται αλλαγές», είπε ο Όλιβερ.

Ο Ρέι δήλωσε σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου στις 17 Αυγούστου και σε επιστολή προς την κοινότητα των δημόσιων σχολείων ότι έμαθε για τα γάντια μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός KETV βρήκε email από το 2023, όταν η αστυνομία της Ομάχα ενημέρωσε τις περιφέρειες ότι το τμήμα σχεδίαζε να εξοπλίσει τους αστυνομικούς με τα γάντια, και ένας αξιωματούχος της περιφέρειας της Όμαχα δήλωσε ότι ήταν ήδη εξοικειωμένοι με αυτά, επειδή η αστυνομία του Μπέλβιου τα είχε σε δύο σχολεία της.

Η αστυνομία της Όμαχα χρησιμοποίησε τα γάντια δύο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-26. Και η αστυνομία του Μπέλβιου τα έχει χρησιμοποιήσει επίσης δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια.

Νεμπράσκα: Ασφάλεια για ποιους;

Στη συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου, περίπου 30 άτομα μίλησαν κατά της χρήσης γαντιών από την αστυνομία. Οι κάτοικοι και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δήλωσαν ότι ήταν αποτροπιασμένοι με την πρακτική. Κανείς δεν μίλησε υπέρ της.

«Δεν μπορώ καν να φανταστώ να περπατάω στο διάδρομο και να βλέπω έναν συμμαθητή μου να παθαίνει ηλεκτροπληξία σε ένα μέρος που υποτίθεται ότι είναι ασφαλής χώρος για τους μαθητές», δήλωσε η Νόρα Γουέσελ, τελειόφοιτη στο λύκειο Omaha Central.

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«Ωστόσο, αυτή είναι πλέον μια πολύ πραγματική πιθανότητα. Αυτοί είναι ενήλικες που υποτίθεται ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε, αλλά αυτά τα όπλα δημιουργούν ένα εμπόδιο για τους μαθητές μας να απευθυνθούν σε αξιωματικούς πόρων όταν χρειάζεται».

Ο Κεν Τραμπ, πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας National School Safety and Security Services, δήλωσε ότι πριν τα σχολεία επιτρέψουν στην αστυνομία να εισάγει τεχνολογία όπως τα γάντια ηλεκτροσόκ, θα πρέπει να υπάρξει προσεκτική συζήτηση για ζητήματα όπως το πώς οι σχολικοί αξιωματικοί πόρων θα ανταποκριθούν στους μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές ιατρικές ανάγκες, πώς θα ενημερωθούν οι γονείς και υπό ποιες συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα γάντια.

Ο Ρέι είπε ότι η περιφέρεια αναγνώρισε τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους εταίρους επιβολής του νόμου και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι σχολικοί αξιωματικοί πόρων στην προώθηση της σχολικής ασφάλειας. Η συνεχιζόμενη χρήση των γαντιών «θα ήταν αντιπαραγωγική για τη συνεργασία μας», είπε ο Ρέι.

Ο δήμαρχος της Όμαχα , Τζον Γιούινγκ Τζούνιορ, ο οποίος βοήθησε στην επίβλεψη της δημιουργίας του προγράμματος αξιωματικών σχολικών πόρων όταν ήταν στην αστυνομία, δήλωσε ότι το τμήμα έχει τιμήσει την απόφαση της σχολικής περιφέρειας να «επιλέξει να εξαιρεθεί». Το αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι οι αστυνομικοί θα συνεχίσουν να φέρουν όπλα αναισθητοποίησης, γκλομπ, σπρέι πιπεριού και πυροβόλα όπλα εντός των σχολικών χώρων.