Οργή για την ICE στις ΗΠΑ: Δημοσκόπηση δείχνει αγανάκτηση για τη δολοφονία στη Μινεάπολη

H πλειονότητα των Αμερικανών εκτιμούν πως η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, της 37χρονης μητέρας που σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη στις 7 Ιανουαρίου ήταν αδικαιολόγητη, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα.

Οι έρευνες αυτές που δημοσιοποιήθηκαν στον ιστότοπο του ABC News δείχνουν πως οι Αμερικανοί διαφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις εξηγήσεις της κυβέρνησης Τραμπ, που υποστηρίζει πως ο αστυνομικός που πυροβόλησε την κα Γκουντ βρισκόταν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Quinnipiac University, το 53% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους Αμερικανών εκτιμούν πως ο θάνατος της Ρενέ Γκουντ ήταν αδικαιολόγητος, το 35% ότι ήταν δικαιολογημένος, ενώ το 12% των ερωτηθέντων δεν εξέφρασαν άποψη.

Εκτεθειμένη η ICE: Οργή στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Άλλη δημοσκόπηση του δικτύου CNN αποκάλυψε ότι το 56% των Αμερικανών εκτιμούν πως η χρήση όπλου εναντίον της Ρενέ Γκουντ συνιστούσε μη αρμόζουσα χρήση βίας, έναντι μόνο 26% που την έκριναν αρμόζουσα.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν: Υποχωρεί το κύμα διαδηλώσεων μετά τη βίαιη καταστολή – «Παγώνει» μία επέμβαση των ΗΠΑ

Η δημοσκόπηση αυτή έδειξε επίσης ότι το 51% των Αμερικανών εκτιμούν ότι οι ενέργειες της ICE καθιστούν λιγότεο ασφαλείς τις πόλεις, ενώ το 31% πιστεύει πως τις καθιστά πιο ασφαλείς και το 18% ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μικρό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί που ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση του CNN είπαν ότι ανησυχούν περισσότερο για την καταστολή όσων διαδηλώνουν κατά των απελάσεων των μεταναστών (47%) παρά για το ότι οι διαδηλώσεις μπορεί να καταστούν ανεξέλεγκτες (37%).

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται επίσης να μην έχουν πολλή εμπιστοσύνη στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ικανότητά της να διεξαγάγει αμερόληπτη και εμπεριστατωμένη έρευνα για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ.

Έτσι, το 62% των ερωτηθέντων από το CNN δηλώνουν ότι έχουν λίγη ή καθόλου εμπιστοσύνη -- με σχεδόν το μισό (47%) που δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Quinnipiac University, το 57% των εκλογέων αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ICE εφαρμόζει τους νόμους για τη μετανάστευση, ενώ το 40% τον εγκρίνουν.

Σύμφωνα με το CNN, το 58% των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται το θέμα της μετανάστευσης, ενώ το 42% τον εγκρίνουν.