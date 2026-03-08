Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, (Mojtaba Khamenei ) δεύτερος γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορίστηκε ως ο νέος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν την Κυριακή τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρείτο το επικρατέστερο σενάριο για τη διαδοχή στο Ιράν.

Χαμενεΐ: Τι σημαίνει η εξέλιξη στη διαδοχή για το καθεστώς του Ιράν

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον έλεγχο των σκληροπυρηνικών την ώρα που αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα πλήττουν τη χώρα. Ο Μοτζάμπα αναμένεται να είναι ακόμη πιο σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του, ενώ η άνοδός του μπορεί να οδηγήσει το καθεστώς σε πιο αυταρχική κατεύθυνση. Διατηρεί στενές σχέσεις με ορισμένους από τους πιο «ιδεολογικά ακραίους κληρικούς» που έχουν πρωταγωνιστήσει στις πιο βίαιες καταστολές του καθεστώτος.

Το καθεστώς, όπως μεταφέρει το Axios, βρίσκεται στη μεγαλύτερη ευαλωτότητά του από την Ιρανική Επανάσταση του 1979, ενώ επικριτές έχουν κατά καιρούς αντιδράσει στην άνοδο του Μοτζτάμπα, επισημαίνοντας την περιορισμένη διοικητική εμπειρία του, τα σχετικά χαμηλά θεολογικά του διαπιστευτήρια και την παραδοσιακή αποστροφή του καθεστώτος προς τη δυναστική διαδοχή.

Η Assembly of Experts εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας τον ιρανικό λαό «να διατηρήσει την ενότητα και να ορκιστεί πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ σε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» αφού το Ιράν αρνήθηκε να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία. Τα πλήγματα στόχευσαν επίσης τον Μοτζτάμπα και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, όμως ο νεότερος Χαμενεΐ επέζησε.

Σύμφωνα με το Council on Foreign Relations, ο Αλί Χαμενέι φέρεται να είχε εξετάσει πιθανούς διαδόχους με ισχυρότερα διοικητικά και θεολογικά προσόντα, και ο Μοτζάμπα δεν ήταν ανάμεσά τους.

Ποιος είναι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζάμπα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος γιος του Αλί Χαμενέι και γεννήθηκε το 1969. Τα παιδικά του χρόνια διαμορφώθηκαν τόσο από την Ιρανική Επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε την προηγούμενη δυναστεία όσο και από την άνοδο του πατέρα του στην εξουσία — αρχικά ως πρόεδρος το 1981 και στη συνέχεια ως ανώτατος ηγέτης το 1989.

Ως κληρικός, ο Μοτζάμπα σπούδασε υπό τον εκλιπόντα αγιατολάχ Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, ο οποίος είχε καλέσει ακόμη και στη θανάτωση Ιρανών νέων που προωθούσαν «δυτική ανηθικότητα».

Ο Μοτζάμπα εντάχθηκε στους Islamic Revolutionary Guard Corps σε ηλικία 17 ετών και υπηρέτησε στον Πόλεμο Ιράν–Ιράκ στο Τάγμα Habib. Το τάγμα θεωρείται μια «ιδιαίτερα ιδεολογική μονάδα» και συνδεόταν με έναν από τους ιδρυτές της Hezbollah, σύμφωνα με το Atlantic Council. Πολλά από τα μέλη του αργότερα κατέλαβαν υψηλές θέσεις στους μηχανισμούς ασφαλείας και πληροφοριών του καθεστώτος.

Φέρεται επίσης ότι είχε ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν στην εκλογή του Mahmoud Ahmadinejad στην προεδρία το 2005. Στις εκλογές του 2009, όταν διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους αμφισβητώντας τη νίκη του Ahmadinejad, ο Mojtaba λέγεται ότι επέβλεψε προσωπικά τον τρόπο με τον οποίο οι Islamic Revolutionary Guard Corps κατέστειλαν τις διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μοτζάμπα.φέρεται να επιβλέπει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα και επενδύσεις σε όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις δεν εμφανίζονται στο όνομά του, ωστόσο έχει συσσωρεύσει σημαντικό πλούτο, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις που του επιβλήθηκαν το 2019 για τον ρόλο του στον στενό κύκλο του πατέρα του.

Μοτζάμπα: Ο νέος στόχος ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ, σε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» αφού το Ιράν αρνήθηκε να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία. Τα πλήγματα στόχευσαν επίσης τον Mojtaba και άλλους ανώτερους αξιωματούχους, όμως ο νεότερος Χαμενεΐ επέζησε.

Ο Τραμπ σε πρόσφατες δηλώσεις του, έκανε σαφές βέβαια το μήνυμά του: «Κανένας ηγέτης στο Ιράν δεν θα μείνει ζωντανός».