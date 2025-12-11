Όσλο - Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βίντεο από την πρώτη εμφάνισή της μετά από μήνες που κρυβόταν

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι ξενοδοχείου Όσλο κατά τη διάρκεια της νύχτας και χαιρέτισε τους υποστηρικτές της.

Πρόκειται για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση από τον Ιανουάριο. Η 58χρονη πραγματοποίησε το υπό άκρα μυστικότητα ταξίδι παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την απειλή της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ότι θα χαρακτηριστεί φυγάς.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο βραβεύτηκε χθες Τετάρτη (10/12) με το Νόμπλε Ειρήνης «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία» στη Βενεζουέλα, αλλά δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή, με την κόρη της να παραλαμβάνει το βραβείο μεταφέροντας το μήνυμα της μητέρας της.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους της μητέρας της.

Μετά την εμφάνισή της στο μπαλκόνι, η Ματσάδο είπε στο BBC: «Για πάνω από 16 μήνες δεν έχω μπορέσει να αγκαλιάσω ή να αγγίξω κανέναν», είπε. «Και ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, μπόρεσα να δω τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, να τους αγγίξω, να κλάψουμε και να προσευχηθούμε μαζί.»

Αναφορικά με την έντονη συζήτηση σχετικά με το αν θα μπορέσει να επιστρέψει με ασφάλεια στη Βενεζουέλα η Ματσάδο δήλωσε: «Φυσικά και θα επιστρέψω», είπε στο BBC. «Ξέρω ακριβώς τους κινδύνους που αναλαμβάνω.»

«Θα βρίσκομαι στο μέρος όπου είμαι πιο χρήσιμη για τον σκοπό μας», συνέχισε. «Μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι έπρεπε να βρίσκομαι στη Βενεζουέλα. Το μέρος όπου πιστεύω ότι πρέπει να βρίσκομαι σήμερα, για χάρη του σκοπού μας, είναι το Όσλο.»