Όσο το Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Ο καπνός από τη φωτιά στη Γαλλία «ταξίδεψε» 500 χιλιόμετρα

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στη Γαλλία, με τις πυροσβεστικές Αρχές να δίνουν μεγάλη μάχη για να σβήσουν τις φλόγες. Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό πως ο καπνός από την πυρκαγιά διένυσε περισσότερα από 500 km στην ατμόσφαιρα.

Αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα του Sentinel-5P του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, η επιστημονική ομάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr οπτικοποίησε τη μεταφορά του καπνού από τις φωτιές μέσω του δείκτη Aerosol Index (AER).

Δορυφορική αποτύπωση του ταξιδιού που έκανε ο καπνός από τη φωτιά στη Γαλλία | ΕΑΑ/meteo.gr

Ο δείκτης AER είναι μια δορυφορική μέτρηση που σχετίζεται με παρουσία απορροφητικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικός για την παρακολούθηση της εξέλιξης επεισοδίων σκόνης, ηφαιστειακών εκρήξεων και έντονων πυρκαγιών.

Οι υψηλότερες τιμές (πορτοκαλί–κόκκινες/ιώδεις αποχρώσεις) υποδεικνύουν αυξημένη παρουσία σωματιδίων καπνού στην ατμοσφαιρική στήλη, αναδεικνύοντας την έκταση και την πορεία του νέφους πάνω από τον ωκεανό.

Η πορεία του καπνού έγινε ορατή και από τον δορυφόρο Sentinel-3 του προγράμματος Copernicus, όπως παρουσιάζεται και στην παρακάτω δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης.

Δορυφορική αποτύπωση του ταξιδιού που έκανε ο καπνός από τη φωτιά στη Γαλλία | ΕΑΑ/meteo.gr

«Δύσκολη η κατάσταση» στη Γαλλία

Όσον αφορά στο ίδιο το μέτωπο της φωτιάς, οι πυροσβέστες δίνουν μεγάλη μάχη, για άλλη μία μέρα, για να συγκρατήσουν την τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει για σήμερα (27/07) «διυπουργική μονάδα κρίσης» για τις πυρκαγιές.

Έπειτα από πολλές ημέρες αδιάλειπτης εξάπλωσης της πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, «η κατάσταση παρέμεινε γενικά σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές εξελίξεις», ανέφερε η νομαρχία σήμερα το πρωί σε σύντομη ενημέρωση του Τύπου.

Τα περίχωρα της τουριστικής κοινότητας του Αρκασόν αντιμετώπισαν μια ισχυρά νέφη πυροσωρειτών (pyrocumulonimbus), ένα φαινόμενο γνωστό και ως «καταιγίδα φωτιάς», δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Εθνικής Πυροσβεστικής Ομοσπονδίας Γαλλίας Ερίκ Μπροκαρντί.

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Αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο οι πυροσβέστες μπορούν μόνο να τηρήσουν μόνο αμυντική στάση, πρόσθεσε ο ίδιος: «πρόκειται για μια στρατηγική πολέμου: δεν σταματάν να μας βομβαρδίζουμε και πρέπει να μεταφέρουμε τους πάντες σε ασφαλές καταφύγιο».

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Τρίτη ενδέχεται «να επιδεινώσουν το φαινόμενο», εξέφρασε την ανησυχία της η νομάρχης της Ζιρόντ Σοφί Μπροκάς.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo- France προβλέπει ένα κύμα καύσωνα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας από αύριο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν ως τους 40° Κελσίου και ανέμους ασθενείς αλλά ξηρούς.

Μέχρι στιγμής φέτος στη Γαλλία έχουν καεί περίπου «1.150.000 στρέμματα», «πολύ περισσότερα από όσα έχουμε δει στο παρελθόν», δήλωσε χθες Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, προσθέτοντας ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη «ταυτόχρονα με 30 έως 40 πυρκαγιές» σε καθημερινή βάση.