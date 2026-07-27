Τα «σύννεφα φωτιάς» απειλούν Γαλλία και Ισπανία - Το φαινόμενο που κάνει πιο επικίνδυνες τις πυρκαγιές

Γαλλία και Ισπανία είναι αντιμέτωπες με μερικές από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία τους, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ώστε να σωθούν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς. Εν μέσω αυτού του σκηνικού «Αποκάλυψης» έρχεται η προειδοποίηση ειδικών για ένα άνευ προηγούμενου φαινόμενο που μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα: πυροσωρειτομελανία ή «σύννεφο φωτιάς».

Οι πυρκαγιές συχνά εξαπλώνονται όταν συνδυάζονται οι ζεστές, θυελλώδεις και ξηρές συνθήκες. Επίσης, οι σοβαρές πυρκαγιές μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά καιρικά συστήματα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αυτού είναι τα πυροσωρειτομελανικά σύννεφα, ή αλλιώς οι καταιγίδες που προκαλούνται από πυρκαγιές.

Τι είναι τα «σύννεφα φωτιάς»

Περιληπτικά, πρόκειται για γιγαντιαία σύννεφα που προκαλούνται από τη φωτιά.

Οι μεγάλες πυρκαγιές εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και θερμότητας που μετουσιώνονται γρήγορα σε σύννεφα καπνού.

Όταν ανεβαίνουν αρκετά ψηλά, η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση προκαλεί την ψύξη του αέρα και η υγρασία συμπυκνώνεται και σχηματίζει ένα σύννεφο με δυνατότητα να δώσει κεραυνούς και ανέμους.

Εάν μια πυρκαγιά είναι αρκετά μεγάλη και έντονη, το σύννεφο καπνού που παράγει μπορεί να σχηματίσει ένα σύννεφο πυροσωρειτών, το οποίο φτάνει μέχρι και σε υψόμετρα 10-15 χιλιομέτρων και διαπερνάει τη στρατόσφαιρα.

Η NASA τα αποκαλεί «δράκο των νεφών, που εκπέμπει φωτιά».

«Είναι μια πλήρης καταιγίδα που σχηματίζεται μέσα στο πύρινο σύννεφο» σημείωσε ο Rick McRae, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW).

«Αυτά τα πράγματα, καλύπτουν έως και περίπου 10.000 κυβικά χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας, επομένως έχουν μεγάλο αντίκτυπο» ενημέρωσε.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνα

Όταν σχηματίζονται, αναπτύσσουν ανέμους ικανούς να φουντώσουν περισσότερο και πιο γρήγορα τις φωτιές. Ορισμένες φορές, μάλιστα, σχηματίζουν και δικούς τους κεραυνούς, που με τη σειρά τους ενδέχεται να προκαλέσουν νέες πυρκαγιές.

Οι ειδικοί αναφέρουν πως όσο πιο ισχυρός είναι ο άνεμος, τόσο πιο περίπλοκα σχήματα μπορούν να δημιουργηθούν, όσον αφορά στο μέτωπο. Στην ουσία, η φωτιά γίνεται απρόβλεπτη με αποτέλεσμα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο όσοι βρίσκονται στο διάβα της.

«Το σύννεφο είναι μία επιβεβαίωση ότι η φωτιά είναι πολύ επικίνδυνη» εξήγησε ο McRae, ο οποίος εργάζεται στον τομέα για περισσότερα από 30 χρόνια και άρα έχει μεγάλη εμπειρία.

«Το σύννεφο είναι η επιβεβαίωση ότι είναι καιρός για να απομάκρυνση περισσότερων ατόμων».

Πόσο συχνά είναι τα «σύννεφα φωτιάς»

Όσον αφορά στη συχνότητά τους, η Αυστραλία είναι χώρα με μεγάλη εμπειρία στην εμφάνισή τους.

Άρχισε να αντιμετωπίζει το φαινόμενο από τις αρχές του αιώνα, με τους ειδικούς να αναφέρουν πως είναι ολοένα και πιο συνηθισμένες η δημιουργία τους.

Σχηματίστηκαν, επίσης, κατά τη διάρκεια τεράστιων πυρκαγιών στην Καλιφόρνια το 2022, αλλά για τη Γαλλία, όπου υπήρξε το φαινόμενο, είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση.

«Είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία πρέπει να εξετάσει ρητά την έννοια» είπε ο McRae και τόνισε πως δεν έχει σημασία να εξετάσουμε εάν πράγματι ήταν «σύννεφο φωτιάς» αυτό που εμφανίστηκε προ ημερών, αλλά να υπάρξει προετοιμασία για πιθανή νέα εμφάνιση.

Γιατί εμφανίζονται συχνότερα

Η κλιματική κρίση δημιουργεί πιο επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές παγκοσμίως, καθώς και τις συνθήκες που οδηγούν στο σχηματισμό τους.

«Δεν είναι τόσο απλό όσο η αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι πλήρης κλιματική αλλαγή. Είναι αλλαγές στην ατμόσφαιρα, αλλαγές στον επιφανειακό καιρό, αλλαγές σε πολλά πράγματα» είπε ο McRae.

Οι ειδικοί λένε ότι τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι τα «σύννεφα φωτιάς» θα γίνονται ολοένα και συχνότερα στο μέλλον.