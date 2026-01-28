Ουγγαρία: Διώκεται ο δήμαρχος της Βουδαπέστης επειδή συμμετείχε στο απαγορευμένο Pride

Συνεχίζει η θεσμική κατάπτωση στην Ουγγαρία, υπογεγραμμένη από την εθνικιστική κυβέρνηση Όρμπαν, με τελευταίο «κατόρθωμα» την ποινική δίωξη του δημάρχου της Βουδαπέστης, επειδή συμμετείχε σε πορεία Pride.

Όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ, Ούγγροι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες κατά του φιλελεύθερου δημάρχου Γκεργκέλι Καρατσόνι για τον ρόλο του στη διοργάνωση πορείας για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, και θέλουν να επιβάλουν πρόστιμο χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, όπως δήλωσαν σήμερα.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στη Βουδαπέστη πέρυσι τον Ιούνιο, παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, μετατρέποντας την πορεία Pride σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και χρόνια, κατά του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ουγγαρία: «Κατηγορούμενος και υπερήφανος» δηλώνει ο δήμαρχος

Οι εισαγγελείς είπαν ότι ο Καρατσόνι παραβίασε τον νόμο διοργανώνοντας και αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε μια συγκέντρωση που είχε απαγορευτεί. «Η εισαγγελία πρότεινε το δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο σε βάρος του κατηγορουμένου μέσω ποινικής διαταγής, χωρίς τη διεξαγωγή δίκης», δήλωσαν.

Διαβάστε ακόμα: Politico: Σοκαρισμένος ο Φίτσο από την «ψυχική υγεία» του Τραμπ - Τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο»

Ο Καρατσόνι είχε προσπαθήσει να παρακάμψει την απαγόρευση, καταχωρώντας την πορεία Pride ως εκδήλωση του δήμου, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν απαιτεί άδεια.

Η αστυνομία, ωστόσο, την απαγόρευσε, λέγοντας ότι εμπίπτει στον νόμο περί προστασίας των παιδιών. Η πορεία εν τέλει έγινε χωρίς να προκληθεί ένταση.

«Έγινα από υπερήφανος ύποπτος υπερήφανος κατηγορούμενος. Αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε σε αυτή τη χώρα εάν υπερασπιζόμαστε τη δική μας ελευθερία και την ελευθερία των άλλων», έγραψε σήμερα ο Καρατσόνι στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Facebook.

Η κυβέρνηση του Όρμπαν περικόπτει σταθερά τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ εδώ και μία δεκαετία, και οι βουλευτές πέρασαν τον Μάρτιο του 2025 έναν νόμο που επιτρέπει την απαγόρευση της πορείας Pride, επικαλούμενος την αόριστη «προστασία των παιδιών».

Οι επικριτές λένε ότι η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη καταστολή των δημοκρατικών ελευθεριών ενόψει των εκλογών της 12ης Απριλίου, όταν ο Όρμπαν αναμένεται ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 16 ετών.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κεντροδεξιό κόμμα Tisza έχει προβάδισμα 9 έως 12 μονάδων έναντι του Fidesz του Ορμπάν.

