Politico: Σοκαρισμένος ο Φίτσο από την «ψυχική υγεία» του Τραμπ - Τον χαρακτήρισε «επικίνδυνο»

Η συνάντηση του Σλοβάκου πρωθυπουργού, Ρόμπερτ Φίτσο, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τον άφησε έκπληκτο όσον αφορά στην «κατάσταση της ψυχικής του υγείας». Ο Ευρωπαίος ηγέτης ενημέρωσε σχετικά τους συναδέλφους του από την ΕΕ στη σύνοδο της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Το Politico, σε σχετικό του άρθρο, μεταφέρει τις εντυπώσεις που άφησε στον Φίτσο ο Τραμπ, με βάση τα όσα είπαν διπλωμάτες που έλαβαν γνώση των όσων ειπώθηκαν μεταξύ των Ευρωπαίων.

Η Σλοβακία, να σημειωθεί, είναι από τις λίγες χώρες που παραμένουν σταθεροί σύμμαχοι των ΗΠΑ, παρά την επικίνδυνη στροφή που έχει λάβει η εξωτερική πολιτική τους.

Διαβάστε επίσης: «Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία»: Όλο το X τρολάρει τον Τραμπ μετά το προκλητικό post του Λευκού Οίκου

Σύμφωνα με τις πηγές, στα πηγαδάκια της συνόδου της 22ας Ιανουαρίου ο Φίτσο ενημέρωσε ορισμένους συναδέλφους του σχετικά με την επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα στις 17/01.

Οι διπλωμάτες, που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους για να μπορέσουν να μιλήσουν ανοιχτά, είπαν πως ο Φίτσο έμεινε «σοκαρισμένος» από την επαφή του με τον Τραμπ.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη λέξη «επικίνδυνος» για να περιγράψει το πώς του φάνηκε ο συνομιλητής του και εμφανίστηκε ανήσυχος για την «ψυχολογική του κατάσταση».

Το γραφείο του δεν απάντησε σε ερωτήματα από το μέσο ενημέρωσης, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για «ψεύδη».

«Είναι απολύτως και τελείως ψευδή νέα από ανώνυμους Ευρωπαίους διπλωμάτες που προσπαθούν να μείνουν στην επικαιρότητα. Η συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο ήταν θετική και εποικοδομητική» επεσήμανε η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.