Ουκρανία: «Το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ βασίστηκε σε ρωσικό έγγραφο» αποκαλύπτει το Reuters

Αποκάλυψη σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουρανία έκανε το Reuters.

Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο υπό την υποστήριξη των ΗΠΑ, 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται να βασίστηκε σε έγγραφο που είχε συντάξει η Ρωσία και το οποίο είχε αποσταλεί στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τρεις καλά ενημερωμένες πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές που επικαλείται το Reuters, η ρωσική πλευρά είχε μοιραστεί το έγγραφο —που περιέγραφε τους όρους της Μόσχας για τον τερματισμό της σύγκρουσης— με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Συνάντηση Γουίτκοφ με Πούτιν στη Μόσχα

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, προκειμένου να διεξαχθούν συνομιλίες για το αμερικανικό σχέδιο με σκοπό να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος επίσης στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή ο γαμπρός του.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ακόμη, φάνηκε να αφήνει κατά μέρος την προθεσμία που είχε δώσει στην Ουκρανία για να αποδεχτεί αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, λέγοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Εκτίμησε ακόμη ότι σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.