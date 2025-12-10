Ουκρανία και πυρηνικά τα «χαρτιά» για ΗΠΑ και Ρωσία: «Κέρινα» χαμόγελα και ψυχροπολεμικό κλίμα

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να περιμένει επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσουν να τηρούν τη ρωσοαμερικανική συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών, τη New START, που εκπνέει σε λιγότερο από δύο μήνες.

Η συνθήκη αυτή με ισχύ ως τις 5 Φεβρουαρίου ορίζει ανώτατο όριο στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύσσουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, όπως και στην ανάπτυξη πυραύλων εδάφους και εκτοξευόμενων από υποβρύχια, καθώς και βομβαρδιστικών αεροπλάνων που μπορούν να τις φέρουν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν πρότεινε να τηρήσουν οικειοθελώς για έναν χρόνο τα όρια που θέτει η συνθήκη (New) Strategic Arms Reduction Treaty (Νέα Συνθήκη Μείωσης Στρατηγικών Όπλων) για τα ανεπτυγμένα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ένα νέο δόγμα «άσπονδης φιλίας» αναπτύσσεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Το παραπάνω μαρτυρούν από τη μία οι εγκάρδιες αναγνωρίσεις που κάνουν αμότερες πλευρές για την εξωτερική πολιτική τους.

Από τη μία, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Ουκρανία πρέπει να καμφθεί για τις εκχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, καθώς δεν μπορεί υλικά να αντεπεξέλθει στην εισβολή.

Από την άλλη, ο Πούτιν καλωσορίζει τις παραπάνω δηλώσις του «ιεράρχη» του MAGA, που υποστήριξε, σε συνέντευξη στον ιστότοπο Politico, ότι η Ρωσία «είχε πάντα» το στρατιωτικό πλεονέκτημα στο μέτωπο.

«Από πολλές απόψεις, [οι δηλώσεις του Τραμπ] όσον αφορά την ένταξη [της Ουκρανίας] στο ΝΑΤΟ, όσον αφορά τα εδάφη, όσον αφορά το γεγονός ότι η Ουκρανία χάνει έδαφος, συνάδουν με τη δική μας αντίληψη. Από πολλές απόψεις, ο πρόεδρος Τραμπ προσέγγισε τις βαθιές αιτίες της σύγκρουσης», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ρωσία - ΗΠΑ: Ο έλεγχος των πυρηνικών σε κίνδυνο

Τα παραπάνω μαρτυρά η ευτυχής πλην εξαιρετικά πρόσκαιρη παράταση της συνθήκης για τον έλεγχο των πυρηνικών προ μηνών. Σε ελεύθερη μετάφραση, το «εμπάργκο» των 36 ημερών, σημαίνει πως σε περίπτωση που μία υπερδύναμη «απογοητεύσει» την άλλη, αμφότεροι θα έχουν ως διαπραγματευτικό «χαρτί» την παραίτηση από μελλοντικές ρυθμίσεις για τους εξοπλισμούς τους.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διαθέτουν συνολικά πάνω από 10.000 πυρηνικές κεφαλές, ήτοι το 87% του παγκοσμίου αποθέματος πυρηνικών όπλων. Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη με περίπου 600 πυρηνικές κεφαλές, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (Federation of American Scientists).

Οι συνθήκες για τον έλεγχο των όπλων, που έχουν συναφθεί ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον, προέκυψαν λόγω του φόβου πυρηνικού πολέμου μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα το 1962.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια για το οπλοστάσιο του αντιπάλου αποσκοπούσε στη μείωση του περιθωρίου παρεξηγήσεων και στην επιβράδυνση της κούρσας εξοπλισμών.