Υπάρχει τελικά κάτι που φοβάται ο Πούτιν; Νέα ντοκουμέντα με τους γιους του προκαλούν τριγμούς

Οι δύο γιοι του Βλαντίμιρ Πούτιν τους οποίος κρατά επιμελώς εκτός δημοσιότητας, φάνηκαν σε πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες, όπου προπονούνται για να γίνουν αθλητές της ενόργανης όπως η μητέρα τους.

Φωτογραφίες και βίντεο που βγήκαν λαθραία από τη Ρωσία, που μοιράζεται η New York Post, δείχνουν τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντίμιρ Τζούνιορ σε μια εκδήλωση ενώργανης που διοργανώνει η σύντροφος του προέδρου, Αλίνα Καμπάεβα, πρώην Ολυμπιονίκης.

Το αγόρι που λέγεται ότι είναι ο Ιβάν δίνει συνέντευξη, μιλώντας για «κουλ» κινήσεις γυμναστικής που έμαθε από τους Ολυμπιονίκες Αλεξέι Νέμοφ, Ευγενία Κανάεβα και Ταγκίρ Χαϊμπουλάεφ, σε ένα βίντεο που αποκτήθηκε και δημοσιεύτηκε από το ρωσικό διαδικτυακό κανάλι OSINT Bees.

Τα ντοκουμέντα που φοβάται ο Πούτιν

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο γυρίστηκε τον περασμένο Ιανουάριο, αφότου η Καμπάεβα επιστράτευσε αστέρες αθλητές να κάνουν μαθήματα στους γιους της στην ακαδημία, που διευθύνει και φέρει το όνομά της.

Ο Πούτιν είναι εξαιρετικά προστατευτικός με τα παιδιά του και τα κρατά μακριά από τη δημόσια σφαίρια, από φόβο μήπως δολοφονηθούν. Τα αγόρια και η μητέρα τους λέγεται ότι ζουν μια εξαιρετικά απομονωμένη ζωή σε μια βαριά οχυρωμένη δασική έκταση στο Βαλντάι, βορειοδυτικά της Μόσχας.

Τα αγόρια χρησιμοποιούν επίσης το ψευδώνυμο Σπιριδόνοφ ως επώνυμό τους, σύμφωνα με τους συντάκτες και τα αρχεία από τουρνουά ενόργανης που τους εμφανίζουν με αυτό το επίθετο.

«Οι πληροφορίες σχετικά με την Καμπάεβα και τα παιδιά της διαγράφηκαν από τις κρατικές βάσεις δεδομένων, στα αγόρια δόθηκε ένα ψευδώνυμο - Σπιριδόνοφ, και όλη η περιοχή γύρω από την κατοικία Βαλντάι της οικογένειας του Πούτιν φυλάσσεται αυστηρά», σύμφωνα με τους δημοσιογράφους Ρομάν Μπαντάνιν και Μιχαήλ Ρούμπιν.

αξίζει να σημειωθεί πως «Σπιριντόνοφ» είναι το μικρό όνομα του παππού του Πούτιν από την πλευρά του πατέρα του, Σπυρίδωνα Πούτιν, ο οποίος έζησε από το 1879 έως το 1965.

Το κανάλι VChK-OGPU στο Telegram, που τάσσεται κατά του Κρεμλίνου, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες που ισχυρίζεται ότι είναι του Ιβάν τον Απρίλιο, περιγράφοντάς τον ως «το πιο μοναχικό αγόρι στη Ρωσία».

Το κανάλι έγραψε: «Ο Ιβάν είναι σε μια ομάδα ενόργανης αγοριών... Συμμετείχε σε μια μεγάλη παράσταση που ονομαζόταν «Λεζγκίνκα» σε ένα φεστιβάλ που διοργάνωσε η μητέρα του».