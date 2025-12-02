Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρετ Κούσνερ, ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Οι συνομιλίες για έναν πιθανό τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, της πιο αιματηρής ευρωπαϊκής σύγκρουσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διήρκεσαν σχεδόν πέντε ώρες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ μετέβη στην αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα μετά τις συνομιλίες.

Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO — Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο ξεκίνησε με περίπου μιάμιση ώρα καθυστέρηση γιατί ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρευρισκόταν σε οικονομικό φόρουμ απ' όπου έστειλε και το «ψυχροπολεμικό» μήνυμά του στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το RIA Novosti, η συνάντηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 23:30 (ώρα Ελλάδος).

Λίγα λεπτά μετά ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, έκανε μία... μονολεκτική ανάρτηση στα social media γράφοντας τη λέξη «παραγωγική» και δίπλα ένα λευκό περιστέρι που έφερε ένα κλαδί ελιάς στο στόμα του.

«Χρήσιμες, εποικοδομητικές, και ουσιαστικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες ο Γιούρι Ουσακόφ σε δηλώσεις που μεταδίδει το πρακτορείο Interfax. Διευκρίνισε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες, συμπληρώνοντας πως οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα επιστρέψουν στην Ουάσινγκτον για να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν.

Σε κάθε περίπτωση, όπως μετέδωσε, το NBC ενώ η συνάντηση ήταν ακόμα σε εξέλιξη οι «κόκκινες γραμμές» του Πούτιν είναι τρεις:

Η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει όλο το Ντονμπάς και να αναγνωριστεί επίσημα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη ότι της ανήκει

Η δραματική συρρίκνωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας

Παγίωση των κερδών της Ρωσίας μέσα από διεθνείς συμφωνίες.