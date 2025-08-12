Ουκρανία: Ο Ζελένκσι λέει ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέες επιθέσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις μερικές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν ετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Το αντίθετο, κάνουν κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασία για νέες επιθέσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την τοποθεσία.

«Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειλείται η ενότητα του κόσμου».

Η Ρωσία θέλει να «ρίξει» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Άρθρο ανάλυση της βρετανικής Telegraph στέκεται στην επερχόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, και στο πού στέκεται ακριβώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τον οποίο παραμένει άγνωστο το εάν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής.

Για τους Ευρωπαίους διπλωμάτες, αξιωματούχους και αναλυτές, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει κάνει τίποτα για να μετριάσει τους μακροχρόνιους πολεμικούς του στόχους στην Ουκρανία, γράφει αρχικά η Telegraph.

Λένε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θέλει τίποτα λιγότερο από μια κυβέρνηση φιλική προς το Κρεμλίνο στο Κίεβο, την παρεμπόδιση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τον περιορισμό του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων της. Όταν ο Πούτιν συζήτησε για πρώτη φορά τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025, η απαίτηση για εκλογές ως αντάλλαγμα για την κατάπαυση του πυρός φαινόταν ένας ρεαλιστικός τρόπος για την ανατροπή της κυβέρνησης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.