Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk για να συνθηκολογήσει ο Πούτιν

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και τη Μόσχα.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή «The Axios Show», του ειδησεογραφικού πρακτορείου Axios, ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες — ίσως χωρίς καν να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι δεν ανέφερε το όνομα του οπλικού συστήματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το διαθέτει, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά.