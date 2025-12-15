Ουκρανία: «Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν παραγωγικές» λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (15/12) ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία»

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Στο αποψινό δείπνο στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε.

Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό, ο Ζελένσκι έπρεπε να το συζητήσει με την ομάδα του. Η οριστική απόφαση πάντως για το θέμα αυτό εναπόκειται στο Κίεβο.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.