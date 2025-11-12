Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι Υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης μετά το σκάνδαλο των 100 εκατ. ευρώ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με το σκάνδαλο «μεγατόνων» για διαφθορά στην Ουκρανία και σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η Υπουργός Ενέργειας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους λίγο μετά την έκκληση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την απομάκρυνσή τους.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι συνέλαβαν πέντε άτομα και εντόπισαν άλλα δύο που εξακολουθούν να διαφεύγουν, τα οποία είναι ύποπτα για συμμετοχή σε μια υποτιθέμενη συνωμοσία για τον έλεγχο των προμηθειών της πυρηνικής εταιρείας Energoatom και άλλων κρατικών επιχειρήσεων.

Η Ουκρανία είχε προηγουμένως θέσει σε διαθεσιμότητα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος κατηγορείται ότι επωφελήθηκε από το σχέδιο που ξέπλενε χρήματα από την Energoatom.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του την Τετάρτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η διαφθορά στον τομέα της ενέργειας – ο οποίος έχει ήδη αποδυναμωθεί από τις τακτικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στις υποδομές της χώρας – είναι «απολύτως απαράδεκτη».

«Πιστεύω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η Υπουργός Ενέργειας δεν μπορούν να παραμείνουν στα καθήκοντά τους. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για θέμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ουκρανία:Το σχέδιο 100 εκατομμυρίων

Σύμφωνα με την Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (SAPO), το φερόμενο σχέδιο ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων οργανώθηκε από τον επιχειρηματία Timur Mindich, στενό σύνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ερευνητές της SAPO ισχυρίζονται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης βοήθησε σε χρηματοοικονομικές ροές στον τομέα της ενέργειας, ενώ οι εργολάβοι που συνεργάζονταν με την Energoatom αναγκάστηκαν να καταβάλουν δωροδοκίες ύψους 10 έως 15% για να αποφύγουν την απώλεια συμβολαίων ή την καθυστέρηση πληρωμών.