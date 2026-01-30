Ουκρανία: Σε αναμονή ο Ζελένσκι για την τήρηση των ρωσικών υποσχέσεων

Η Ουκρανία ανέμενε την Παρασκευή ενδείξεις ότι η Ρωσία τηρεί τη δέσμευση την οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε να αναστείλει προσωρινά τις επιθέσεις κατά του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου, την ώρα που το Κίεβο και άλλες περιοχές πλήττονται από τον σφοδρότερο χειμώνα των τελευταίων ετών.

Ο Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε αίτημά του να μην στοχοποιηθούν η ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις για διάστημα μίας εβδομάδας, καθώς η περιοχή δοκιμάζεται από πολικές θερμοκρασίες που έχουν προκαλέσει εκτεταμένες δυσκολίες στον άμαχο πληθυσμό.

I held a special coordination call on the situation in Ukraine’s regions and on recovery efforts. There were no strikes on energy facilities last night, but yesterday afternoon our energy infrastructure in several regions was hit. We are now observing a shift by the Russian army… pic.twitter.com/e101qdAmut — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2026

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πότε πραγματοποιήθηκε η επικοινωνία με τον Πούτιν ούτε πότε θα τεθεί σε ισχύ το προσωρινό «πάγωμα» των επιθέσεων. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα που ζητούσε διευκρινίσεις σχετικά με το εύρος και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της όποιας περιορισμένης αναστολής.

Ουκρανία: Σε «ταχεία τροχιά» για την τεχνική ένταξή της στην ΕΕ

Η Ουκρανία θα μπει σε «ταχεία τροχιά» για την τεχνική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τον επόμενο χρόνο, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας των ΗΠΑ, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι τα βασικά βήματα για την ένταξη θα έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του 2026, καθώς συνεχίζονται οι τριμερείς συμφωνίες. «Σε τεχνικό επίπεδο, θα είμαστε έτοιμοι το 2027», είπε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την ένταξη στην ΕΕ. «Θα ήθελα η Ουκρανία να λάβει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών, που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω των εντάσεων στο Ιράν.

Αντιπροσωπείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Ουκρανία συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με στόχο την άρση των διαφορών τους και την προώθηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, με συνέχεια των διαβουλεύσεων αυτό το Σαββατοκύριακο στο Άμπου Ντάμπι.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να μην επιτεθεί σε ουκρανικές πόλεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπόλεμη χώρα δοκιμάζεται από σφοδρό χειμώνα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έλαβε προσωπικό αίτημα από τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τη ρωσική απάντηση.