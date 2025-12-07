Ουκρανία: «Σχεδόν έτοιμη η ειρηνευτική συμφωνία» – Δύο μέτωπα μπλοκάρουν το τέλος του πολέμου

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε ότι η ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «σχεδόν έτοιμη».

Σύμφωνα με το Reuters, όπως τόνισε, «είμαστε πολύ, πολύ κοντά» στην ολοκλήρωση μιας ιστορικής συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα δύο κρίσιμα ζητήματα

Ο Κέλογκ εξήγησε ότι απομένουν μόνο δύο βασικά θέματα:

Το μέλλον του Ντονμπάς, της περιοχής που έχει γίνει το επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν διευθετήσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα πάνε αρκετά καλά», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ίδιος παρομοίασε την κατάσταση με έναν αγώνα δρόμου: «Βρισκόμαστε στα τελευταία 10 μέτρα, που είναι πάντα τα πιο δύσκολα».

Βλοντιμίρ Ζελένσκι και Κιθ Κέλογκ | Getty Images

Η στάση της Ρωσίας

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό. Ο στενός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν «ριζικές αλλαγές» στα έγγραφά τους για την Ουκρανία.

Η Μόσχα εξακολουθεί να διεκδικεί ολόκληρο το Ντονμπάς, ενώ η Ουκρανία ελέγχει ακόμη σημαντικό τμήμα της περιοχής. Ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε παραχώρηση χωρίς δημοψήφισμα θα ήταν παράνομη και επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πρόσφατες συνομιλίες του Κρεμλίνου με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, επικεντρώθηκαν στα «εδαφικά προβλήματα».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε μια «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο Αμερικανούς μεσολαβητές, ενώ το Κρεμλίνο περιμένει από τον Κούσνερ να αναλάβει το κύριο βάρος της σύνταξης μιας πιθανής συμφωνίας.

Το ανθρώπινο κόστος

Ο Κέλογκ, απόστρατος αντιστράτηγος με εμπειρία σε Βιετνάμ, Παναμά και Ιράκ, υπογράμμισε το τεράστιο ανθρώπινο τίμημα του πολέμου. «Η κλίμακα των θανάτων και των τραυματισμών είναι φρικτή», είπε.

Υπολογίζεται ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν μαζί περισσότερα από δύο εκατομμύρια θύματα – νεκρούς και τραυματίες – από την έναρξη της εισβολής.