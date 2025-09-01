Ουκρανία: Συνελήφθη ύποπτος για τη δολόφονία του πρώην προέδρου Παρούμπι - Η δήλωση Ζελένσκι

Ένας ύποπτος συνελήφθη για τη δολοφονία του πρώην προέδρου του ουκρανικού κοινοβουλίου Αντρέι Παρούμπι, σύμφωνα με δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο ύποπτος έχει δώσει μια αρχική κατάθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Αυτή τη στιγμή διεξάγονται επείγουσες ερευνητικές ενέργειες για να διαπιστωθούν όλες οι περιστάσεις αυτής της δολοφονίας».

Υπενθυμίζεται ότι, ο 54χρονος Παρούμπι σκοτώθηκε με πυροβολισμό το Σάββατο (30/08) στη δυτική πόλη Λβιβ, σε ένα περιστατικό που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «φρικτή δολοφονία» και «θέμα ασφάλειας σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο».

Διετέλεσε πρόεδρος του κοινοβουλίου από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Αύγουστο του 2019 και ήταν ένας από τους ηγέτες των διαδηλώσεων το 2013-14, που ζητούσαν στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζελένσκι: Τι δήλωσε για τη δολοφονία του Αντρέι Παρούμπι

«Ευχαριστώ τις αρχές επιβολής του νόμου για την άμεση και συντονισμένη δράση τους. Πρέπει να αποκαλυφθούν όλες οι περιστάσεις αυτής της φρικτής δολοφονίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Χμελνίτσκι της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο στο Telegram.

«Πολλές λεπτομέρειες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κλιμένκο. «Θα πω μόνο ότι το έγκλημα είχε σχεδιαστεί προσεκτικά: μελετήθηκαν οι κινήσεις του θύματος, χαρτογραφήθηκε η διαδρομή και σχεδιάστηκε λεπτομερώς η διαφυγή».

Πηγή: The Guardian

