Ουρές για ένα κομμάτι: Η πόλη που μαζεύει εκατομμύρια τουρίστες μόνο για την πίτσα της

Όποιος έχει φάει καλή πίτσα, ξέρει τι σημαίνει απόλαυση. Και όποιος έχει βρει το μέρος που σερβίρει την ιδανική πίστα (για τα γούστα του), δεν θα το άλλαζε με τίποτα.

Αυτή είναι η περίπτωση του Νιού Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ, όπου φιλοξενούνται όχι μία, άλλα τρεις εμβληματικές πιτσαρίες για τις οποίες συρρέουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Οι παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις στήθηκαν πριν από δεκαετίες, από μετανάστες από την Ιταλία, που έφεραν μαζί τους την αγάπη για το έδεσμα και τα υλικά για να καταπλήξουν τη νέα τους πατρίδα.

Φρέσκες ντομάτες, το καλύτερο πεκορίνο και ένας ξυλόφουρνος έχουν αποδειχθεί η συνταγή για την παραγωγή ενός αποτελέσματος απλού, αλλά καθόλα απολαυστικού.

Ο Φράνσις Ροσέλι, ο εγγονός ενός από τους πρώτους που άνοιξαν παραδοσιακή ιταλική πιτσαρία στο Νιού Χάμσαϊρ, είπε στο BBC πως επιλέγουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά και αυτό, σε συνδυασμό με τον φούρνο, παρέχει την απόλυτη ιταλική γεύση.

«Κάτι τόσο τρομερό παράγεται από τόσο απλά πράγματα» δήλωσε και επέμεινε πως πολλοί προσπαθούν να αντιγράψουν το αποτέλεσμα, αλλά ελάχιστοι επιτυγχάνουν.

Και οι τρεις πιτσαρίες που ξεχωρίζουν στην περιοχή παραμένουν στα χέρια οικογενειών, που αρνούνταν να αφήσουν την παράδοση να σβήσει.

Και τα αποτελέσματα τους δικαιώνουν περίτρανα.