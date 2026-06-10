Παγκόσμιος χάρτης πετρελαίου: Οι 10 χώρες που ορίζουν την οικονομία και η θέση της Ελλάδας

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις χτυπούν «κόκκινο» και οι αγορές αναζητούν διαρκώς στηρίγματα σταθερότητας, ανέλυσα τη νέα κατάταξη του Global Firepower για το 2026 και σας παρουσιάζω πώς διαμορφώνεται ο παγκόσμιος χάρτης του πετρελαίου. Ο «μαύρος χρυσός» παραμένει το απόλυτο νόμισμα ισχύος και οι αριθμοί κρύβουν τεράστιο παρασκήνιο.

Στην έρευνά μου, επιβεβαίωσα ότι η Μέση Ανατολή συνεχίζει να κρατά τα «κλειδιά» της παγκόσμιας ενέργειας, με τέσσερις χώρες της να κυριαρχούν στην πρώτη επτάδα. Ωστόσο, η απόλυτη πρωτιά ανήκει στη Λατινική Αμερική. Στην κορυφή του κόσμου φιγουράρει η Βενεζουέλα, με το αστρονομικό νούμερο των 303,8 δισεκατομμυρίων βαρελιών.Tα τεράστια αποθέματα δεν μεταφράζονται αυτόματα σε οικονομική ευημερία, καθώς η χώρα ταλανίζεται εδώ και χρόνια από βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση.

Συγκέντρωσα και σας παραθέτω τη χρυσή δεκάδα της παγκόσμιας ενέργειας, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία:

Βενεζουέλα– 303,8 δισ. βαρέλια

Σαουδική Αραβία – 258,6 δισ. βαρέλια

Ιράν – 208,6 δισ. βαρέλια

Καναδάς – 170,3 δισ. βαρέλια

Ιράκ – 145 δισ. βαρέλια

Κουβέιτ – 101,5 δισ. βαρέλια

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 97,8 δισ. βαρέλια

Ρωσία– 80 δισ. βαρέλια

Λιβύη– 48,4 δισ. βαρέλια

ΗΠΑ – 38,2 δισ. βαρέλια

Πού βρίσκεται η Ελλάδα;

Αναζητώντας την πατρίδα μας στα δεδομένα του Global Firepower, εντόπισα την Ελλάδα στην 88η θέση παγκοσμίως, με τα επιβεβαιωμένα αποθέματά μας να υπολογίζονται στα 10 εκατομμύρια βαρέλια.

Είναι προφανές ότι δεν είμαστε –και ούτε πρόκειται να γίνουμε σύντομα– ένας από τους ενεργειακούς «γίγαντες» του πλανήτη.